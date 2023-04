Michala Sýkoru vystriedal na pozícii predsedu KOCR Severovýchod Slovenska Michal Iľkanin

"Môj predchodca za desať rokov odviedol kus dobrej roboty. Položil základy a umne viedol fungujúcu organizáciu, ktorá za toto obdobie prišla so skvelými nápadmi, ktoré sa aj zrealizovali. Mám preto o to väčšiu motiváciu pracovať, stavať na týchto základoch tak, aby sa na poli cestovného ruchu neposúvala vpred len KOCR, ale spoločne celý kraj," povedal k zvoleniu do funkcie Iľkanin. Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský poďakoval Sýkorovi za takmer desaťročné pôsobenie na pozícii predsedu organizácie i za dlhoročné aktivity na rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji.

Galéria fotiek (2) Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Členovia KOCR na valnom zhromaždení riešili aj otázku ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom kraji. "Dôležitým nástrojom rozvoja cestovného ruchu je aj podpora leteckej dopravy. PSK by sa chcel viac angažovať v tejto téme, užšie a cielene spolupracovať s Letiskom Poprad-Tatry. Cieľom je otvoriť sa viac zahraničiu, zvýšiť návštevnosť a dostupnosť kraja," predstavil Majerský.

Aktéri v cestovnom ruchu sa dohodli na vypracovaní spoločnej vízie a stratégie

Aktéri v cestovnom ruchu sa dohodli na vypracovaní spoločnej vízie a stratégie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu Prešovského kraja. "Zadefinované budú kľúčové problémy a potrebné opatrenia cestovného ruchu v PSK a následné konkrétne kroky na ich naplnenie s cieľom kontinuálneho rastu návštevnosti kraja, zlepšovania služieb a turistickej infraštruktúry," uviedol Štefan Bieľak, podpredseda PSK a zároveň zástupca PSK vo Valnom zhromaždení KOCR Severovýchod Slovenska.

Aktéri cestovného ruchu Prešovského kraja pripravia víziu rozvoja na najbližšie roky 👉Stretnutie členov KOCR... Posted by Severovýchod Slovenska on Monday, April 3, 2023

Zástupcovia regiónov vo valnom zhromaždení KOCR diskutovali aj o potrebe zriadenia incomingovej cestovnej agentúry. "Považujeme to za významný nástroj, ktorý do kraja môže prilákať viac zahraničných návštevníkov a zároveň posilniť návštevnosť menej známych lokalít prostredníctvom balíčkov produktov," konkretizoval riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. Prešovský kraj je tretí najnavštevovanejší kraj Slovenska. Medzi slovenskými návštevníkmi je druhým najobľúbenejším krajom SR. V roku 2022 zavítalo do Prešovského kraja 888.970 návštevníkov ubytovacích zariadení.