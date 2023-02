Slávny pamätník vo svojich útrobách skrýva veľké tajomstvo: Mnohí o ňom doteraz netušia

V deň Halloweenu 1941 bolo štrnásťročné úsilie vytesať osemnásťmetrové tváre do hory Mount Rushmore konečne dokončené. Štruktúra, ktorá tvorí ikonický pamätník Mount Rushmore, zobrazuje profily amerických prezidentov Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Abrahama Lincolna a Theodora Roosevelta. Vedeli ste však, že za nimi nachádza obrovská komora?

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Tváre tvoriace svätyňu demokracie, ktoré vyrezal dánsko-americký sochár Gutzon Borglum, boli vybrané tak, aby reprezentovali zrod, rast, rozvoj a zachovanie národa. Podľa pôvodných plánov mal byť do hory vytesaný kmeňový náčelník Red Cloud (Červený oblak), ktorý v rokoch 1865 až 1867 bojoval za ochranu západných území pred snahami americkej vlády vybudovať cesty naprieč indiánskou krajinou. Ale po tom, čo sa Borglum stal hlavným sochárom, pôvodné plány skrachovali v prospech postáv s väčším národným významom. Okrem toho mal autor pôvodne v úmysle vytesať písomný opis s podrobnosťami o deviatich najdôležitejších udalostiach v histórii USA medzi rokmi 1776 a 1906 do skalnej steny obklopujúcej sochy. Ani tento plán však nakoniec nebol realizovaný, pretože text bol príliš dlhý na to, aby bol čitateľný zo zeme.

Sieň rekordov

Borglum sa namiesto toho rozhodol vytvoriť veľkú miestnosť vo vnútri štruktúry s názvom Sieň rekordov, ktorá bola prístupná cez jaskyňu v zadnej časti hory. Taktiež chcel postaviť žulové schodisko s dĺžkou 243 metrov vedúce k dverám vysokým šesť metrov do vonkajšej skaly. Pri vchode do haly mal nad dverami sedieť dvanásťmetrový bronzový orol spolu so slovami "Pochod Ameriky vpred". Obrovská miestnosť bola určená na umiestnenie sklenených skriniek s ústavou, Deklaráciou nezávislosti a inými historickými dokumentmi.

Okrem toho mala slúžiť ako priestor pre sochára na opísanie príbehu a významu jeho diela. Chcel, aby bola komora vyhradená pre budúce civilizácie s myšlienkou, že v súčasnosti rozpoznateľné tváre sa jedného dňa môžu stať záhadou zabudnutého pôvodu. Tieto plány však nikdy nevyšli. Po Borglumovej smrti v roku 1941, ešte pred dokončením komory, bola socha vyhlásená za dokončenú.

To, čo je dnes k dispozícii, sú neprístupné päťmetrové dvere vedúce do čiastočne postavenej prázdnej miestnosti so stropmi vysokými jedenásť metrov. Napriek tomu, že stavba komory nebola nikdy dokončená, v roku 1998 bol k dverám Siene rekordov prirobený sklad záznamov. Vnútri úložiska, vyrezaného na porcelánových smaltovaných paneloch, je príbeh o tom, ako vznikol Mount Rushmore, stručná história štyroch uvedených prezidentov, životopis sochára a slová z Deklarácie nezávislosti.