Vedci odhalili, prečo niektoré ženy nemajú chuť na sex s partnerom: Muži, toto robíte zle!

Muž sedí na gauči a pozerá televíziu. Jeho partnerka varí večeru a v duchu si odškrtáva zoznam úloh, ktoré musí stihnúť splniť. Partner zakričí a spýta sa jej, čo je na večeru a potom sa vráti k televízoru. Neskôr v noci je prekvapený, že žena nemá záujem o sex.

Ľudia v tomto scenári sú žena a muž. Ale môže to byť aj žena a jej dieťa. Dynamika je veľmi podobná - jedna osoba poskytuje inštrumentálnu a emocionálnu starostlivosť a druhá ju dostáva, pričom prejavuje malé uznanie, vďačnosť alebo reciprocitu. Reč v tomto článku je o mužovi, ktorý je odkázaný na svoju partnerku pri každodenných úlohách, hoci je sám schopný ich vykonať. Niektorí ľudia tomu hovoria fenomén muž-dieťa, približuje článok austráskych a kanadských vedcov v odbornom časopise The Conversation.

Muž-dieťa v domácnosti

Fenomén muž-dieťa opisuje zahmlievanie rolí medzi partnerom a dieťaťom. Ženy vtedy opisujú svojich partnerov ako závislých alebo ako jedno zo svojich detí. Keď partnerka začne mať pocit, že má nezaopatrené dieťa, nie je prekvapujúce, ak to ovplyvní jej sexuálnu túžbu po ňom. Experti sa preto rozhodli preskúmať, či by to mohlo vysvetliť, prečo veľa žien v partnerstve s mužmi uvádza nízku sexuálnu túžbu. V rámci výskumu bolo oslovených viac ako tisíc žien z celého sveta, ktoré mali deti do dvanásť rokov. Mali ohodnotiť výroky ako "niekedy mám pocit, že môj partner je ako ďalšie dieťa, o ktoré sa musím starať". Výskumníci sa pýtali aj na deľbu práce v domácnosti a na úroveň sexuálnej túžby po partnerovi.

Zistili, že keď ženy vykonávali viac práce v domácnosti ako ich partner, s väčšou pravdepodobnosťou ho vnímali ako závislého, s čím sa spája nižšia sexuálna túžba po partnerovi. Výskum poukazuje na dosť pochmúrny obraz toho, čo môžu zahŕňať vzťahy medzi ľuďmi. Fenomén muž-dieťa odráža aj širšie rodové nerovnosti vo vzťahoch.

Podľa autorov štúdie by bolo tiež zaujímavé preskúmať, či fenomén muž-dieťa existuje aj vo vzťahoch rovnakého pohlavia alebo rodovo rôznorodých vzťahov. Jednou z možností je, že vo vzťahoch medzi dvoma ženami, mužmi alebo nebinárnymi ľuďmi je práca v domácnosti vyjednávaná spravodlivejšie. V dôsledku toho môže byť menej pravdepodobné, že sa objaví dynamika matka-dieťa, ale to ešte nikto neskúmal. Ďalšou možnosťou je, že jedna osoba vo vzťahu (bez ohľadu na rodovú identitu) prevezme ženskejšiu rolu. To môže zahŕňať viac materských a opatrovateľských prác pre jedného z partnerov. Ak by to tak bolo, mohli by sme vidieť fenomén muž-dieťa v širšom spektre vzťahov.