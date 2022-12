Psychologička prezradila, ako zistíte, či zostanete so svojím partnerom: Sledujte tieto štyri znaky!

Psychologička Kathy Nickersonová z manželskej a partnerskej poradne v Kalifornii uviedla, že medzi ukazovatele silného vzťahu patrí napríklad pocit ľahkosti, starostlivosť o šťastie partnera či láskavosť. "Po dlhodobej práci s pármi viem, že nikdy nie je neskoro na zlepšenie vzťahu. Premýšľajte o tom, po čom skutočne túžite a nájdite láskavý a nežný spôsob, ako o to požiadať. Následne poproste svojho partnera, aby urobil to isté. Páry, ktoré často hovoria o tom, čo cítia a čo potrebujú, sú na tom oveľa lepšie ako páry, ktoré sa uzavrú do seba, uspokoja sa s tým, čo im ten druhý ponúka a nehovoria o tom, ako liečiť boľavé miesta," vysvetlila. Medzi spomínané štyri znaky patrí:

Pocit ľahkosti

Pocit ľahkosti vzťahu je rozhodujúci pre jeho zdravie, tvrdí Nickersonová. "Chcem tým povedať, že to nie je každodenný boj alebo výzva spojiť sa s partnerom alebo získať emocionálnu podporu od partnera. Aj keď život môže byť ťažký a môžete čeliť osobným výzvam, vo vzťahu by ste sa mali cítiť bezpečne, pohodlne a ľahko."

Galéria fotiek (3)

Hádajte sa férovo

Ľudia v zdravom vzťahu vedia, že cieľom hádky je komunikovať, nie sa navzájom zničiť. Takéto páry sa podľa expertky starajú o pocity toho druhého, dávajú si pozor na tón hlasu a formuláciu výpovedí. Cieľom dobrej komunikácie je byť úprimný, autentický a láskavý, nie zlý, kritický, defenzívny alebo odmietavý, píše denník The Independent.

Záleží vám na šťastí vášho partnera

Starostlivosť o šťastie vášho partnera je dôležitá, pretože základom dobrého vzťahu je pevné priateľstvo. "Máme najbližšie k ľuďom, ktorí nás majú radi, aktívne sa o nás starajú a vychádzajú nám v ústrety." V prípade skutočne silných párov možno vidieť aj spravodlivú deľbu práce v domácnosti či spoločné rozhodovanie v prípade rodinných záležitostí. Takéto dvojice sa usilujú o to, aby sa obom partnerom dostalo spravodlivého zaobchádzania.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ste k sebe zámerne nežní a láskaví

Štvrtým a posledným znakom je pamätať na to, aby ste boli k sebe nežní a láskaví, aj keď možno prechádzate ťažším obdobím. "Keď je ich partner rozrušený, zanechajú všetko, aby ho vypočuli, utešili a podporili. Aktívne počúvajú, aké pocity má ich partner a potvrdzujú tieto pocity," uviedla Nickerosonová, ktorá verí, že z vyššie opísaných znakov je najdôležitejšie, aby vám šťastie vášho partnera nebolo ľahostajné. Pokiaľ to dokážete, budete inštinktívne robiť veci, ktoré podporia vášho partnera a ľahšie mu prejavíte súcit.