Trinásť znakov, že ste alkoholik: Odpovedzte si na tieto OTÁZKY a zistite, či ste závislý

December sa často nesie v znamení nákupov vianočných darčekov, ale aj večierkov. Dopriať si pohár obľúbeného nápoje síce nie je žiadny hriech, no pokiaľ si deň nedokážete predstaviť bez alkoholického nápoja, možno máte problém, píše The Sun.

„Závislosť od alkoholu je na chronickom konci spektra porúch spojených s užívaním alkoholu, na ktoré neexistuje žiadny liek. Dá sa to však úspešne liečiť a čím skôr sa liečba uskutoční, tým lepšie pre dotknutého jednotlivca a jeho blízkych,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Delamere, špecialista na zdravie a závislosť, Martin Preston.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Odpovedzte si týchto 13 otázok a zistite, či vaše pitie náhodou nesúvisí s alkoholizmom:

1. Ste tajnostkársky?

Máte vždy nablízku fľašu alebo plechovku niečoho alkoholického? Ukrývate tieto nápoje pred ostatnými? Preston povedal, že alkoholici pravdepodobne schovávajú alkohol mimo dohľadu ostatných, napríklad v garáži, v zásuvke alebo v aute – aby vedeli, kde je, keď ho potrebujú.

2. Ste podráždenejší ako zvyčajne?

Podráždenosť, úzkosť, nepokoj a problémy so zaspávaním bez alkoholu sú obrovskými varovnými signálmi. Odborník prezradil, že alkoholici môžu často pôsobiť nevyspytateľne, nahnevane alebo úplne zmeniť svoju povahu, keď sú pod vplyvom alkoholu.

3. Pijete v zvláštnych časoch?

Ak si nedokážete predstaviť deň bez rannej dávky alkoholického nápoja, treba zbystriť pozornosť. Podľa Prestona alkoholici často pijú ráno a v čase obeda, aby predišli abstinenčným príznakom. Ak sa to stáva aj vám, mali by ste vyhľadať odbornú pomoc.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

4. Popierate to?

Ospravedlňujete pitie ako spôsob odreagovania sa po práci, náročnom dni alebo ako pravidelnú odmenu? Popieranie, že ste alkoholik a zdôvodňovanie, že stále pracujete či vodíte deti do školy načas, môže odhaliť boj s pitím alkoholu a to, že vám prekáža v každodennom živote, upozornil Preston.

5. Máte medzery v spomienkach?

Ťažkosti so zapamätaním si toho, čo sa stalo, keď ste boli silne pod vplyvom alkoholu, je niečo, na čo si treba dávať pozor, povedal odborník.

6. Viac riskujete?

Preston upozornil, že pokiaľ máte problémy s alkoholom, častejšie riskujete. To môže viesť k nebezpečným situáciám. "Môžete napríklad viezť seba do práce alebo deti do školy autom so zostatkovým alkoholom alebo po rannom poháriku."

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

7. Páchnete alkoholom?

Ak pijete pravidelne počas dňa, bude to z vás cítiť a váš moč bude pravdepodobne tiež silno zapáchať. Keď ľudia pijú príliš veľa, telo sa snaží rozložiť toxíny, pričom desať percent sa rozdelí do celého tela. Alkoholový zápach z dychu zvyčajne pochádza priamo zo žalúdka.

8. Strácate kontrolu?

Alkoholici vedia dobre skrývať svoju závislosť, no môže sa prejavovať rôznymi inými spôsobmi, napríklad poklesom telesnej teploty či nočným potením.

9. Pijete vo veľkom množstve?

Vo viacerých krajinách je stále zvykom piť alkohol v prípade nešťastných, ale i šťastných chvíľ, a to vo veľkom množstve. Pokiaľ máte potrebu takto konzumovať alkohol bez zjavnej príčiny, mali by ste sa obrátiť na odborníkov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

10. Máte v obľube predpíjanie?

Takzvané predpíjanie je časté najmä u študentov, ktorí si vypijú ešte predtým, ako zájdu do baru. Robia tak v snahe ušetriť, pretože v takomto prípade vypijú menej alkoholu v bare. Pre alkoholikov predpíjanie znamená, že si môžu dať toľko alkoholu, koľko chcú, kým vyjdú von, bez toho, aby sa cítili odsúdení, keď ľudia komentujú ich pitie.

11. Vyhýbate sa spoločenským udalostiam?

Ľudia, ktorí zápasia s alkoholom, sa môžu vyhýbať spoločenským udalostiam, aby ostatní na verejnosti nekomentovali ich pitie.

12. Používate viac ako len alkohol?

Jednotlivci, ktorí sú na niečom závislí, toho potrebujú stále viac a viac, aby dosiahli pocit uspokojenia. Alkoholici podľa odborníka často užívajú lieky na predpis spolu s alkoholom, aby im to pomohlo dosiahnuť väčšie uspokojenie.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

13. Spôsobuje vám alkohol problémy doma a v práci?

Odborník napokon upozornil, že ak vám pitie spôsobuje problémy doma alebo v práci, mali by ste vyhľadať odbornú pomoc.

Čo robiť, ak máte obavy

Ak ste na veľa z vyššie uvedených otázok odpovedali "áno", je pravdepodobné, že máte problém s alkoholom. Predstavitelia spoločnosti Delamere uviedli, že je pomerne ľahké diagnostikovať alkoholizmus, ak je človek úprimný, pokiaľ ide o jeho pitie, a nebojí sa odpovedať na nasledujúce otázky:

· Keď pijete, dokážete udržať kontrolu nad množstvom alkoholu, ktorý konzumujete a pijete s mierou?

· Ak chcete prestať alebo obmedziť pitie, ste schopní to urobiť dlhodobo?

Odpoveď "nie" na obe tieto otázky naznačuje, že osoba trpí poruchou užívania alkoholu (AUD), nad ktorou nemá kontrolu. Ak máte obavy z pitia alkoholu, dobrým prvým krokom je navštíviť svojho praktického lekára. Po zhodnotení pitných návykov pomocou skríningových testov budete môcť diskutovať o službách a liečbe, ktoré máte k dispozícii. Liečba zvyčajne zahŕňa poradenstvo a lieky, ktoré vám pomôžu pomaly obmedziť pitie a vyhnúť sa abstinenčným príznakom.