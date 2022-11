FOTO z roku 1941 fascinuje internet: Pozrite sa, čo má ten muž na sebe, ľuďom to nejde do hlavy

Spomínaná snímka vznikla pri znovuotvorení mosta South Fork Bridge v kanadskej Britskej Kolumbii. Prvýkrát bola sprístupnená verejnosti v roku 2004 počas výstavy múzea Barlorne-Pioneer. Na fotografii zo 40. rokov 20. storočia v dave vyniká muž so svojím oblečením a doplnkami, ktoré sa zdajú byť na tú dobu príliš moderné. Keď múzeum v roku 2010 snímku zdigitalizovalo a zverejnilo na internete, ihneď vzbudila pozornosť verejnosti.

M už m á oblečené tmavé tričko, mikinu na zips s kapucňou, na očiach má slnečné okuliare a v rukách malý prenosný fotoaparát. Ľudia v jeho blízkosti majú na sebe obleky, ktoré boli v tom čase v móde. Tričko s potlačou v tom období často nosili športové tímy. Logo na tričku patrí hokejovému tímu Mo ntreal Maroons, ktorý hral v NHL v rokoch 1924 - 1938. V erejnosť však najviac zaujal fotoaparát . Zatiaľ čo si mnohí myslia, že prenosné fotoaparáty neboli vynájdené do 80. rokov 20. storočia, Kodak v skutočnosti vyrábal niekoľko prenosných fotoaparátov, ktoré boli dostupné už v roku 1941.