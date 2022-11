Keď preplával okolo potápačov, premkla ich hrôza: VIDEO najdesivejšieho žraloka na svete

DUBAJ - Stretnutie so žralokom a jeho niekoľkoradovým chrupom je strašidelné samo o sebe a nechcel by ho zažiť asi nikto. V akváriu Dubai Mall v dubajskom nákupnom centre majú však ešte násobne desivejšiu verziu. Ich žralok má totiž len jedno oko, zdeformované ďasná a zvláštne vyčnievajúce zuby. Jeho výraz si zblízka stihli pozrieť dvaja potápači.

Tamojší potápači sa žralokovi pozerali priamo do očí, resp. do oka, keď plával vo vzdialenosti niekoľkých metrov okolo nich. Na záberoch vidno, a ko sa ustarostená dvojica snaží zostať pokojná a chce sa chytiť skaly, kým sa zabijacke zviera stále viac približuje. Našťastie sa nakoniec rozhodne neschmatnúť ich do svojich čeľustí a pláva ďalej. Žraloky piesočné, ktoré sú ohrozené, na ľudí zvyčajne útočia len v sebaobrane.