Viac ako tri štvrtiny ľudí má problém zaspať v tento deň v týždni: Patríte medzi nich?

Či už máte problémy so zaspávaním pravidelne alebo ide o príležitostný jav, nespavosť nie je žiadna sranda. Nedostatok spánku môže na druhý deň spôsobiť zlú náladu či slabú koncentráciu. Vynechanie siedmich až deviatich hodín spánku, ktoré sa odporúčajú, je škodlivé pre zdravie v mnohých smeroch. Za nespavosťou môže byť viacero vinníkov, ako napríklad kofeín, alkohol, zdriemnutie neskoro popoludní, konzumácia ťažkých jedál neskoro večer, používanie elektronických zariadení tesne pred spaním či užitie niektorých liekov. Odborníci zo spoločnosti Verywell Mind odporúčajú v prípade, že neviete zaspať, vyskúšať metódu nazývanú progresívna svalová relaxácia, ktorá zahŕňa napínanie a uvoľňovanie izolovaných svalov v tele.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Najčastejšia prebdená noc je nedeľa

Výskum zistil, že najčastejšie prebdenou nocou býva, pre mnohých zrejme neprekvapivo, nedeľa. Pre tých, ktorí pracujú od pondelka do piatka, znamená nedeľný večer koniec voľna a návrat do každodenného života. Alex Dimitriu, zakladateľ centra Menlo Park Psychiatry & Sleep Medicine v Kalifornii pre portál Best Life vysvetlil: "Nedeľné strašidelné udalosti sú v podstate forma úzkosti z výkonu, podobne ako pred testom alebo prezentáciou."

Výsledkom je, že takmer 80 percent respondentov prieskumu uviedlo, že má väčšie problémy so zaspávaním v nedeľu večer v porovnaní s inými dňami v týždni. Či už vás nedeľná noc núti desiť sa myšlienky z nadchádzajúceho pracovného týždňa alebo máte problémy so spánkom aj počas iných dní v týždni, existuje množstvo stratégií, ktoré dokážu v tomto smere pomôcť. Môžete vyskúšať upokojujúce dýchacie techniky, pred spánkom meditujte alebo cvičte jógu, znížte teplotu v spálni, vynechajte zdriemnutie cez deň, ak ho máte vo zvyku a vypínajte na noc elektroniku.