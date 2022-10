Snažíte sa schudnúť a nejde to? Tu je osem dôvodov, prečo možno máte problém zhodiť kilá

Chudnutie je vždy náročný proces, vyžadujúci si zmenu životného štýlu i vlastného nastavenia. Portál denníka Daily Mirror spolu s odborníčkou na výživu Lujain Alhassanovou zhrnuli osem faktorov, prečo vám to ani pri mimoriadnom úsilí nejde, alebo naopak, keď chcete zmeniť len niekoľko návykov v rámci starostlivosti o svoje zdravie.

Nedostatočný pitný režim

Pitie dostatočného množstva vody je jedným zo základných krokov aj počas chudnutia. Alhassanová hovorí: "Výskum ukazuje, že voda môže pôsobiť ako prostriedok na potlačenie chuti do jedla, viac pitia teda pomôže zhodiť kilá navyše. Tiež pomáha predchádzať zadržiavaniu vody v tele."

Zradné občerstvenie

Jete zdravú stravu, ale "snackujete" čokoládové tyčinky, čipsy či keksíky? Je to v poriadku, pokiaľ je to raz za čas. Časté pojedanie sladkostí bráni v ceste za požadovanou hmotnosťou. Čokoláda a lupienky sú plné prázdnych kalórií z cukrov a tukov. Namiesto nich radšej siahnite po menej kalorických pochutinách bohatých na proteín. Budete dlhšie sýtejší a budú sa vám lepšie budovať svaly.

Veľkosť porcií a príjem kalórií je príliš vysoký

Konzumácia vyváženej stravy zloženej zo zeleniny, bielkovín a sacharidov láka na veľké porcie. Tie sú v poriadku, ak sú v pomere s výdajom energie. Expertka radí počítať si kalórie, čo je dnes s rôznymi aplikáciami jednoduché. "Môžete si sledovať nutričnú hodnotu jedla. Pomôže vám to uvedomiť si, čo je v potravinách, ktoré sa považujú za zdravé, no môžu mať vysoký obsah kalórií a tuku, ako napríklad hummus."

Stres

Duševná pohoda je rovnako dôležitá ako fyzická pohoda, obe sú totiž prepojené. "Štúdie naznačujú, že prírastok hmotnosti môže byť v niektorých prípadoch výsledkom stresu. Mnohí z nás v dnešnom svete zápasia so stresom či syndrómom vyhorenia. Je dôležité pokúsiť sa stres nejakým spôsobom znížiť, ak je to možné. Skúste aktivity, ktoré vás upokojujú, či už je to vypnutie telefónu, prechádzka, dlhý kúpeľ, čítanie knihy alebo meditácia."

Nedostatok spánku

Spánok je nevyhnutný nielen pre celkové zdravie, pohodu a telesné funkcie, navyše zohráva úlohu aj pri chudnutí. Odporúča sa spať aspoň sedem hodín denne, ak je to možné. Spánok umožňuje telu odpočívať a regenerovať.

Nedodržiavanie jedálnička a plánu

"Mnoho ľudí si myslí, že práve konzumácia zdravých potravín je kľúčom k chudnutiu, a hoci je to veľmi dôležité, je tiež dôležité mať štruktúrované jedlá s kontrolovaným množstvom kalórií," vysvetľuje Alhassanová. Spolupráca s výživovým poradcom pri chudnutí môže významne pomôcť. Plány stravovania prispôsobené vašim zdravotným indikáciám a cieľom v oblasti chudnutia môžu byť naozaj prospešné a zbavia vás starostí s počítaním kalórií, vážením a prípravou jedla vopred.

Pitie kalórií

Veľa ľudí je fanúšikom sladkých šumivých nápojov, no zabúda pri tom na to, čo sa v nich skrýva. Šumivé nápoje sú plné cukru a alkohol je plný prázdnych kalórií. Podobne je to aj s pohárom vína po práci. Expertka preto radí pitný režim tvorený primárne vodou, prípadne bylinnými čajmi či čiernou kávou.

Plató chudnutia

Pri chudnutí sa častokrát stáva, že ľudia, ktorí už značne schudli, no chcú v tom pokračovať, zrazu narazia akoby na neviditeľnú bariéru a prestanú chudnúť. Tento jav je známy ako plató chudnutia. "Zrejme ste niekoľko týždňov sledovali úžasné výsledky a zrazu nič. Aby ste prekonali plató, možno budete musieť prehodnotiť príjem kalórií. Keď schudnete, vaše telo vyžaduje menej kalórií ako pôvodne," uviedla Alhassanová.