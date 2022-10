Žena sa vzoprela sexistickému šéfovi: Teraz zažíva na pracovisku hotové PEKLO, nebavia sa s ňou ani kolegovia

Nemenovaná žena zašla na Reddit, aby vysvetlila, čo sa stalo a prečo jej nevyhovuje prezývka, ktorú jej údajne dal jej šéf. „Mám 31 rokov, som žena a nedávno som nastúpila do novej práce. Je to tím piatich chlapov plus šéf. Šéf je jedným z tých chlapov, ktorí si myslia, že majú prirodzené čaro, že dámy by im okamžite prepadli. Často má ale nevhodné komentáre, aj keď sa so mnou rozpráva o pracovných záležitostiach. Držím si ho od tela a so svojimi kolegami mám veľmi profesionálny vzťah,“ uviedla žena.

V príspevku opísala incident, kedy hľadala jedného z kolegov, pretože od neho potrebovala dokument. Zašla za šéfom a poprosila ho, aby jej zaslal spomínaný dokument, čo aj urobil. Všimla si však, že ju má v telefóne uloženú pod menom „Jessica Rabbit“. Zmätene sa ho na to opýtala a šéf zostal zaskočený a šokovaný. Rýchlo sa jej ospravedlnil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: hashtag.zoznam.sk

„Aby bolo jasné, som prirodzene ryšavá, mám to po mame, a na jeseň si farbím vlasy na červeno, ale nevyzerám ako Jessica Rabbit. Opovrhujem myšlienkou, že ma porovnávajú s hypersexualizovanou kreslenou filmovou postavou,“ napísala žena.

Keď sa šéfa neskôr opýtala, prečo vybral práve túto prezývku, odpovedal jej, že sú „obe sexi ryšavky“. „Povedala som mu, aby s tým prestal, pretože sa necítim bezpečne a on povedal: ‚Prečo sa tak hneváš? Je to kompliment.‘ Povedala som, že to nie je kompliment a vyšla von z kancelárie,“ opísala ďalej žena.

Takmer okamžite sa išla sťažovať na oddelenie ľudských zdrojov (HR). Personalistka jej povedala, že to nemá cenu, pretože šéf je údajne „proste taký“. Jej sťažnosť napokon prijatá nebola a veľa kolegov ju za tento krok dokonca skritizovalo.

Galéria fotiek (3)

„Odvtedy sa so mnou môj šéf prestal baviť a moji kolegovia z práce hovoria, že som príliš dramatická a neviem, ako mám prijať kompliment. Sťažovali sa tiež, že sa pri mne necítia bezpečne, pretože nevedia, či ich slová nejako neprekrútim,“ dodala utrápená žena.

Ľudí potešilo, že žena mala dosť odvahy nahlásiť svojho šéfa, najmä po jeho hrubých komentároch. „Páni. Toto je sexuálne obťažovanie. Prezývka je nevhodná a nazývať vás ‚sexi ryšavkou‘ je tiež nevhodné. HR si nerobí svoju prácu. Túto spoločnosť treba nahlásiť, ak HR toleruje takéto správanie od ich manažmentu,“ napísal jeden z komentujúcich, čím žene vyjadril podporu.