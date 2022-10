Očkovanie proti COVIDU-19: Nepríjemný vedľajší účinok, opísali ho mnohé ženy! Boj za informovanosť

WASHINGTON - Očkovanie proti koronavírusu môže podľa výskumov narušiť menštruačný cyklus, ale našťastie ide iba o dočasnú záležitosť. Ženy však apelujú na to, aby zdravotníci o tomto vedľajšom účinku vakcinácie informovali verejnosť viac a častejšie, ako to robili doteraz. Iba informovanosť totiž dokáže ochrániť ženy a dievčatá pred zbytočnými obavami, ktoré v nich vyvolávajú zmeny termínov menštruácie.

V období, keď vo svete narastali počty očkovaných proti koronavírusu, začali na sociálnych sieťach pribúdať príspevky, v ktorých ženy uvádzali, že sa im po vakcinácii zmenil menštruačný cyklus. Nový výskum aktuálne prináša dôkazy, že mnohé z týchto upozornení boli opodstatnené. Zapojilo sa do neho 20 000 žien z celého sveta a po vyhodnotení ich dát sa zistilo, že očkovanie proti COVIDU môže mať vplyv na termíny menštruácie, píše Washington Post.

U očkovaných sa menštruácia oneskorila v priemere o jeden deň v porovnaní s tými, ktoré očkovaní neboli. Údaje publikované v British Medical Journal boli prevzaté z populárnej aplikácie Natural Cycles, ktorú používajú ženy z celého sveta, ale najmä zo Severnej Ameriky, Británie a Európy.

Autori štúdie použili „deidentifikované“ údaje na porovnanie menštruačných cyklov medzi 14 936 účastníčkami, ktoré boli očkované. Druhú skupinu tvorili neočkované ženy, ktorých bolo 4 686. Keďže používateľky aplikácie sledovali svoje menštruačné cykly každý mesiac, vedci dokázali analyzovať tri cykly pred očkovaním a aspoň jeden po očkovaní. Tieto údaje následne porovnali so štyrmi menštruačnými cyklami v neočkovanej skupine.

Takto zistili, že očkované ženy mali menštruáciu v priemere o 0,71 dňa neskôr po prvej dávke vakcíny. Avšak tie, ktoré absolvovali dve očkovania v rámci jedného menštruačného cyklu, zaznamenali väčšie odchýlky. V tejto skupine bol priemerný nárast dĺžky cyklu štyri dni. Zároveň zaznamenalo 13 percent pozorovaných osôb oneskorenie menštruácie o osem dní alebo viac, v porovnaní s 5 percentami v kontrolnej skupine.

Vedúcou štúdie bola profesorka pôrodníctva a gynekológie z Oregonskej zdravotníckej a vedeckej univerzity Alison Edelmanová. Na margo zistení uviedla, že pre väčšinu žien boli tieto zmeny dočasné, trvajúce jeden cyklus. Neskôr sa vrátili do normálu a neexistujú žiadne náznaky, že by mali nejaký vplyv na plodnosť. „Teraz môžeme poskytnúť informácie o tom, čo môžeme očakávať od menštruačných cyklov,“ povedal Edelmanová. „Tak dúfam, že je to skutočne upokojujúce.“

Vedci nedokážu identifikovať dôvod, prečo COVID vakcíny ovplyvňujú menštruačné cykly. Profesorka sa však domnieva, že príčinou môže byť prepojenosť medzi imunitným a reprodukčným systémom. Menštruačné výkyvy tak môžu byť vyvolané zápalom alebo silnou imunitnou odpoveďou.

Akákoľvek zmena menštruácie vyvoláva obavy z neplánovaného tehotenstva alebo ochorenia. Pre ženy môže byť teda stresujúca. Vyjadrili preto frustráciu z toho, že predstavitelia verejného zdravotníctva ich nevarovali pred možným vedľajším účinkom po podaní vakcíny a touto témou sa zrejme nezaoberali ani pred spustením očkovania. Jednou z hlavných nedostatkov štúdie je skutočnosť, že sa jej zúčastnili iba ženy, ktoré neužívali antikoncepciu, mali pravidelné cykly pred očkovaním a boli vo veku od 18 do 45 rokov. Zároveň neodpovedala na všetky otázky súvisiace s očkovaním a cyklom, vrátane tých, aký vplyv mala vakcinácia na trans mužov a nebinárnych jedincov. Od zavedenia očkovacích stratégií v jednotlivých krajinách sa mnoho žien na sociálnych sieťach sťažovalo na dlhšie, silnejšie a bolestivejšie menštruácie po očkovaní.

Táto štúdia sa tiež nezaoberala ťažkosťami alebo inými vedľajšími účinkami, akými sú kŕče. Jej autori však uviedli, že priniesla dôkazy o tom, že očkovanie nespôsobuje dlhšie menštruácie. Edelmanová uviedla, že predbežné zistenia z inej štúdie naznačujú, že očkovanie proti koronavírusu môže niekedy spôsobiť silnejšiu menštruáciu. Údaje zozbierané od takmer 10 000 žien aj naďalej prechádzajú odborným hodnotením. Doterajšie zistenia však pripúšťajú, že očkovanie mierne zvýšilo pravdepodobnosť silnejšieho krvácania.

Obyvateľka Berkeley v Kalifornii Caiityya Pillaiová (21) povedala, že dva mesiace po podaní vakcíny v marci 2021, sa jej bežná ľahká menštruácia stala extrémne bolestivou a trvala dvakrát tak dlho. „Nebola to bežná bolesť. Plakala som a nemohla som vstať z postele.“ Vraj ju trápila aj úzkosť, ale po dvoch cykloch sa jej menštruácia vrátila do normálu. Keď v júli 2021 dostala druhú dávku, menštruácia sa opäť zhoršila, ale cítila sa pokojnejšie, pretože vedela, že podobné skúsenosti zdieľajú aj iné ženy.

Iný výskum naznačil, že vakcíny majú na menštruáciu rôzne účinky. Prieskum zverejnený minulú jeseň zhromaždil informácie od 160 000 osôb, vrátane transrodových a postmenopauzálnych. Tisíce z nich poukazovali na silnejšie alebo medzimenštruačné krvácanie. Aj keď tieto pozorovania nie sú medicínsky alarmujúce, vedúca štúdie a Katharine Leeová povedala, že tieto informácie sú dôležité, pretože pomáhajú transmužom. Môžu si tak naplánovať dodatočnú podporu, ak menštruácia spôsobuje rodovú dysfóriu a tiež pomáhajú pri rozhodovaní o zásobách tampónov a vložiek.

Lorena Grundyová (27) zo Somerville v Massachusetts používa vnútromaternicové teliesko a menštruáciu nemala viac ako tri roky. Vo februári 2021 dostala prvú dávku Pfizera a nasledujúci deň v práci ju dostala. „Nebolo to tak, že by vakcína posunula moju menštruáciu skôr alebo neskôr, ale mi ju spôsobila.“ Ak by bola upozornená na vedľajší účinok, priniesla by si do práce vložky. Jej menštruácia trvala tri alebo štyri dni a vrátila sa, keď o tri týždne neskôr dostala druhú dávku vakcíny. Ale nestalo sa to vlani v novembri, keď dostala posilňovaciu dávku. „Myslím si, že je dobré počúvať ženy, keď rozprávajú o svojich telách,“ uviedla. „Stále som rada, že som sa dala zaočkovať. Ale možno je to symptóm, na ktorý by sme mali ľudí pripravovať, aby z neho neboli znepokojení. Hoci výskum Edelmanovej naznačil, že zmeny menštruácie sú dočasné, niektoré ženy hovoria o dlhodobých narušeniach menštruačných cyklov. Sammi Beechanová (32) z Hammondu sa sťažovala, že jej „požehnaný, krásny cyklus,“ ktorý prichádzal každých 28 dní ako hodinky, jej spôsoboval iba mierne kŕče a len štyri dni slabého až stredného krvácania.

Po injekcii Johnson & Johnson v apríli 2021 sa nič nezmenilo, ale po tom, čo v októbri dostala posilňovaciu dávku Moderna, mala menštruáciu každých 24 dní s viac ako štyrmi dňami silnejšieho krvácania, bolestivejších kŕčov a extrémnych zmien nálad. Lekári ako príčinu vylúčili endometriózu a iné potenciálne komplikácie. Beechanová povedala, že očkovanie proti covidu je správne, ale želali by si, aby bolo pred zavedením vakcíny poskytnutých viac informácií o vedľajších účinkoch.

Edelmanovej výskum financoval Národný inštitút zdravia detí a ľudského rozvoja Eunice Kennedyovej Shriverovej. Jeho riaditeľka Diana Bianchiová sa domnieva, že oneskorené menštruácie po očkovaní nemusia byť nevyhnutne dôvodom na poplach.

„Neodporúčam ísť k lekárovi po tom, ako sa to stane prvý raz, pretože všetky dôkazy naznačujú, že ide iba o dočasnú zmenu. Ak ale pretrváva, potom to môže byť dôvod, aby ste navštívili svojho lekára alebo pôrodníka.“ Najmenej štyri ďalšie výskumné projekty týkajúce sa hľadania súvislostí medzi očkovaním proti koronavírusu a menštruačným cyklom financoval aj National Institutes of Health. Niektoré sa zameriavajú na dospievajúce ženy a pacientky s endometriózou, aby im mohli byť poskytnuté lepšie informácie týkajúce sa vakcín.

Olivia Rodriguezová (26) povedala, že nepôjde na posilňovaciu dávku, pretože v marci 2021 mala veľmi zlú skúsenosť po druhom očkovaní Modernou. Napriek tomu, že jej práve končila menštruácia, dostala ďalšiu iba niekoľkých dní po podaní vakcíny. Namiesto bežných štyroch či piatich dní jej trvala až desať, mladá žena silno krvácala a mala aj bolestivejšie kŕče. Spočiatku vraj spanikárila, ale čoskoro našla na internete podobné skúsenosti iných žien. Síce ju to upokojilo, ale o tretej dávke neuvažuje.

Rodriguezová ako členka Osage Nation zároveň upozorňuje, že vedci v oblasti medicíny, by mali poskytovať viac informácií o vedľajších účinkoch vakcín, čím si získajú dôveru osôb inej farby pleti. „Nikdy som nedostala vysvetlenie, prečo alebo čo sa stalo,“ dodala.