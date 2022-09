VIDEO Najčudnejší let všetkých čias: Cestujúci počas neho počuli...To predsa nie je možné?!

WASHINGTON - Cestujúcich na palube lietadla American Airlines prekvapil zvuk podobný orgazmu. Podľa jedného z prítomných pasažierov doposiaľ nie je jasné, ako sa to stalo ani kto za incident môže. Podobný zážitok nedávno opísal iný pasažier, podľa ktorého sa na palube stalo to isté.

Cestujúci a TikToker Emerson Collins sa podelili o dôkaz toho, čo nazval „najčudnejším letom všetkých čias“. Vysvetlil, že v lietadle bolo počuť tajomný hlas, ktorý vydával zvuky podobné orgazmu. „Zdá sa, že niekto na tomto lete sa nabúral do interkomu a naďalej vydáva zvuk, ktorý znie ako niečo medzi orgazmom a zvracaním,“ povedal Collins. Upozornil na to britský portál DailyStar.

Zvláštny zvuk zaevidovala aj letuška na palube letu American Airlines. „Dámy a páni, uvedomujeme si, že cez verejný reproduktor sa nesie mimoriadne nevhodný zvuk. Palubný personál sa pokúša vyriešiť problém, takže buďte trpezliví. Vieme, že je to veľmi zvláštna anomália a nikoho z nás to neteší,“ oznámila letuška cestujúcim.

Podľa Collinsa zatiaľ neexistuje žiadne vysvetlenie, ako sa to stalo ani kto bol za tento incident zodpovedný.

Začiatkom minulého týždňa iný používateľ sociálnych sietí opísal podobné udalosti pri ďalšom lete American Airlines z letiska John Wayne v Santa Ana v Kalifornii na medzinárodné letisko Dallas Fort Worth (DFW) v Texase.

„Aktuálne som na lete AA1631 a niekto sa neustále nabúrava do systému a púšťa stonanie a kričanie, kapitán práve prišiel medzi nás a povedal nám, že si nemyslia, že letové systémy sú ohrozené, takže let do DFW dokončíme,“ napísal nemenovaný používateľ sociálnych sietí.