Experti varujú pred nebezpečným príznakom dlhodobého COVIDU: Ak o ňom neviete, môže vás zabiť!

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sa u mnohých pacientov, ktorí prekonali koronavírusovú infekciu, vyvíja dlhodobý covid, čiže určité príznaky tohto ochorenia pretrvávajú týždne, mesiace alebo dokonca roky. Medzi tie najbežnejšie patria únava, mozgová hmla a problémy so spánkom. V súčasnosti bijú odborníci na poplach, aby obzvlášť poukázali na jeden nebezpečný symptóm. Jeho nebezpečenstvo podľa nich spočíva v tom, že si mnohí ľudia ani neuvedomujú, že ním trpia.

Strata čuchu alebo chuti

Riaditeľ Fyziologického a terapeutického centra na Univerzite v Ohio Kai Zhao len nedávno uviedol, že strata čuchu alebo chuti je bežným dlhotrvajúcim príznakom nákazy SARS CoV-2. Práve on bol hlavným autorom štúdie zverejnenej v máji 2022 v časopise Med. V rámci nej analyzoval stratu čuchu a chuti, ktorá pretrváva roky po prvej covidovej infekcii. "Niektorí z našich pacientov, ktorí mali covid dokonca ešte počas prvej vlny, čiže v marci 2020, stále strácajú čuch. Nedokážeme určiť pri každom pacientovi, ako dlho môže mať tento symptóm, ale myslíme si, že podobne dokáže pretrvávať aj iné množstvo symptómov. Niektoré sa môžu vytratiť veľmi rýchlo, napríklad v priebehu niekoľkých dní alebo dvoch týždňov, ale iné pretrvávajú mesiace, dokonca roky," objasnil.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Hlavným problémom nie je to, koľko ľudí pociťuje stratu čuchu alebo chuti alebo skutočnosť, že tento príznak môže trvať roky. Namiesto toho Zhao varoval, že tento dlhodobý problém mnoho ľudí neodhalí. Podľa odborníka asi u 50 percent pacientov, ktorí boli predtým infikovaní a nehlásili pokračujúcu stratu čuchu alebo chuti, sa až pri testovaní objektívne zistilo, že ho naozaj stratili. "Mnohí ľudia, ktorí v minulosti prekonali covid, pravdepodobne s pôvodnými variantmi vírusu, prekonali aj určitý stupeň straty čuchu, aj keď si to neuvedomovali. Toto zistenie naznačuje, že dlhodobý vplyv na zmyslové funkcie nie je v súlade s udávanými informáciami," vysvetľuje Zhaova kolegyňa z univerzity a spoluautorka štúdie Susan Traversová.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Neuvedomenie si, že ním trpíte, môže byť nebezpečné

Strata čuchu alebo chuti môže ovplyvniť ľudí rôznymi spôsobmi vrátane vplyvu na ich príjem výživy alebo potravy. Tiež by ich to mohlo vystaviť bezprostrednejšiemu nebezpečenstvu, najmä ak si neuvedomujú, že nemajú tieto zmysly dostatočne výkonné. Expert zároveň pripomenul, že hlavným problémom pre ľudí, ktorí majú nezistenú stratu zápachu a chuti je fakt, že nemusia byť schopní rozoznať potenciálne život ohrozujúce situácie, ako je únik plynu, požiar alebo prítomnosť nebezpečných chemikálií. "Existujú profesie, kde ľudia testujú rozpúšťadlá a máme pacientov, ktorí skutočne upadli do bezvedomia, pretože zotrvali v uzavretom prostredí s chemikáliami, o ktorých nevedeli," hovorí Zhao. Osoby s dobrou čuchovou funkciou to dokážu zacítiť a odísť alebo vetrať, ale tí so stratou čuchu nedokážu odhaliť environmentálne nebezpečenstvo, čo pre nich predstavuje skutočné riziko.

Tento problém ešte zhoršuje fakt, že zatiaľ čo väčšina našich ďalších zmyslov, ako napríklad zrak alebo sluch, sa bežne kontroluje a testuje, nikto neabsolvuje testy chuti a ani čuchu. Odborníci v tejto súvislosti vyslovili želanie, aby zvyšovanie povedomia o tejto problematike prinútilo viac kliník získať prostriedky na testovanie pacientov, aby získali poznatky, v akom stave sú ich senzorické funkcie.