Žena zistila, že je tehotná: Svokrovci jasali nadšením, ale.... TOTO ju vystrašilo aj znechutilo! Načo im to bude?

Nemenovaná tehotná žena sa obrátila na Reddit so skutočne bizarným problémom. „Nedávno som zistila, že som tehotná, a môj manžel a jeho rodina sú absolútne šťastní a nadšení. Môj manžel bol ženatý dvakrát, ale 10 rokov nemohol mať deti, takže je to pre jeho rodinu veľká vec. Jeho mama sa prvýkrát stane babičkou,“ vysvetlila žena v príspevku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Mužovi rodičia zorganizovali oslavu. Počas oslavy za ženou prišla jej svorka a povedala jej, že si už začína zbierať „suveníry“ na túto veľkú udalosť. „Cítila som sa trochu zmätene a spýtala som sa, či manžel kúpil niečo pre malú a dal jej to. Povedala, že nie, že jej priniesol môj použitý tehotenský test a dal jej ho, aby si ho uchovala ako ‚spomienku‘ na správu o tehotenstve,“ napísala žena. Na bizarný prípad upozornil web The Mirror.

Žena otvorene priznala, že toto zistenie ju zdrvilo. „Nebudem klamať, cítila som sa vystrašene, znechutene a veľmi nepríjemne,“ ozrejmila žena. Budúca mamička následne povedala svojmu manželovi, že darovaním použitého tehotenského testu v nej vyvolal pocit „ublíženia“, keďže test obsahoval jej moč.

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Mužova rodina ju obvinila z prehnanej reakcie a údajne rodine svojho manžela „pokazila radosť“ z oznámenia tehotenstva. „Po počiatočnom šoku som ich oboch označila za strašidelných a nechutných,“ uviedla žena. Jej manžel ale argumentoval, že o nič vážne nejde – len z odpadkového koša vybral použitý tehotenský test, vložil ho do igelitového vrecka a daroval ho svojej mame na pamiatku.

„Švagor ma požiadal, aby som sa upokojila, ale rozhodla som sa, že si vezmem veci a pôjdem domov. Môj manžel sa so mnou začal hádať, vraj je to všetko len prehnaná reakcia, a povedal, že som jemu a jeho rodine pokazila radosť. Povedal, že pre neho a jeho mamu je dieťa všetko, a to, čo som urobila, zranilo ich city,“ dodala žena.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Čitatelia príspevku boli rovnako zmätení rozhodnutím svokry uchovať si použitý tehotenský test, pričom mnohí tvrdili, že ženin manžel úplne ignoroval jej pocity.

„Urobiť to bez vášho súhlasu je bizarné, obviňovať vás za to, že ste naštvaná, je znepokojujúce. Slušní ľudia by sa toho zbavili a ospravedlnili by sa za to, že sa tak cítite, a nesnažili sa o to, aby ste sa cítili horšie,“ uviedol jeden z komentujúcich.

„Čiarky na teste časom vyblednú, takže sa neoplatí uchovávať ho. Je to zvláštne a trochu hnusné, že váš manžel test uchoval, a ešte divnejšie je, že ho dal svojej mame,“ podotkol ďalší komentujúci. „Jedna vec je, že si test váš manžel nechal bez toho, aby vám to povedal. Ale dať to tajne svojej matke? Súhlasím, že je to strašidelné a nemyslím si, že ste reagovali prehnane,“ dodal tretí komentujúci.