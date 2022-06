Dôchodca (66) po popoludňajšom sexe s manželkou stratil pamäť! Detaily pikantnej poruchy

Štúdia uvádza, že 66-ročný muž stratil krátkodobú pamäť po popoludňajšom sexe so svojou ženou. Ide o stav známy ako tranzitórna globálna amnézia. Podľa neurológov z Univerzitnej nemocnice v Limericku stratil pacient pamäť asi desať minút po ukončení aktu. Keď prišiel do nemocnice, sťažoval sa na amnéziu a uviedol, že podobné príznaky zaznamenal aj pred siedmimi rokmi. V správe s názvom "Opakujúca sa postkoitálna prechodná amnézia spojená s obmedzením difúzie" sa píše, že si nedokázal spomenúť na udalosti z dvoch predchádzajúcich dní.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"V popoludňajších hodinách mal pohlavný styk a o desať minút neskôr sa u neho prejavila porucha pamäti. Keď po chvíli zbadal dátum v telefóne, tak si uvedomil, že deň predtým zabudol na výročie svadby a veľmi ho to mrzelo. V skutočnosti však toto výročie oslávil deň predtým s manželkou a rodinou." Autobiografická pamäť muža bola v poriadku, ale nepamätal si na to, čo sa dialo ráno a nespomínal si ani na večernú oslavu. "Opakovane sa pýtal svojej manželky a dcéry na udalosti z rána a predošlého dňa. Nemal žiadne iné neurologické problémy a po príchode na pohotovosť boli výsledky jeho vyšetrení v norme," uvádzajú lekári. Niečo podobné zažil tento pacient už pred siedmimi rokmi, no vtedy u neho došlo k poruche pamäti do desiatich minút od pohlavného styku. Predchádzajúca epizóda sa prejavila s identickým postkoitálnym začiatkom.

Tranzitórna globálna amnézia je spájaná najmä s migrénami, fyzickým cvičením, striedaním horúcej a studenej sprchy, emocionálnym stresom, bolesťou či pohlavným stykom. Zvyčajne k nej dochádza vo veku od 50 do 70 rokov a vo všeobecnosti ide o izolované incidenty, ktoré sa nedejú často. Podľa štúdie sa ročná miera jej recidívy pohybuje medzi šiestimi až desiatimi percentami.