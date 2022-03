Pozor na tento príznak vo vašich rukách! Ak ho pociťujete, hrozí zvýšené riziko CUKROVKY

CLEVELAND - Medzi veľmi časté nervové ochorenia patrí syndróm karpálneho tunela. Podľa odborníkov môže signalizovať nástup ďalšieho ochorenia - cukrovky, a to ešte skôr, ako ľudia pocítia bežné príznaky. Ak vám teda zvyknú tŕpnuť ruky alebo v nich cítite náhle mravčenie, možno je načase vyhľadať lekára.

Ľudia sú často prekvapení, keď sa dozvedia, aké deštruktívne a ďalekosiahle môžu byť následky cukrovky najmä v prípadoch, ak sa oneskorí jej diagnóza. Aktuálne odborníci upozorňujú, že nástup tejto civilizačnej choroby môže súvisieť aj so syndrómom karpálneho tunela (CTS), ktorý sa medzi diabetikmi vyskytuje častejšie než u zvyšku populácie.

CTS ovplyvňuje stredný nerv, čiže jednu z piatich nervových vetiev brachiálneho plexusu. Táto zložitá sieť nervov ovplyvňuje pohyb ramien, paží a rúk. Vysiela tiež zmyslové informácie. Hoci vedci sa začali zaoberať vzťahom medzi CTS a cukrovkou už dávnejšie, hlavná príčina tejto súvislosti stále nie je známa. Domnievajú sa však, že "vysoká hladina glukózy v krvi spôsobuje, že šľachy karpálneho tunela glykozylujú, zapália sa a nadbytočné cukry vytvoria biologické superlepidlo, ktoré obmedzí pohyb šliach", uvádza portál Healthline.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Najčastejšie trpia týmto syndrómom diabetici

"Syndróm karpálneho tunela je najčastejšou periférnou neuropatiou s hlásenou prevalenciou až 5,8 percenta u bežnej populácie. Celkové celoživotné riziko CTS u diabetického pacienta je okolo 85 percent," informuje štúdia z roku 2012 zverejnená v časopise The Bone and Joint Journal. Odborníci zo South Island Orthopedics v New Yorku poznamenali, že CTS môže byť prediktorom cukrovky. Výskum naznačuje, že u pacientov s CTS, ktorí netrpia diabetom, je väčšia pravdepodobnosť jeho vzniku v neskoršom veku. Ani zďaleka však nie je jediným muskuloskeletálnym príznakom spojeným s cukrovkou. Výskum uvádza, že u osôb s glukózovou nerovnováhou je tiež pravdepodobnejšie, že sa u nich vyvinie Dupuytrenova kontraktúra, čiže stuhnutosť kĺbov a poškodenie periférnych nervov.

Ak dôjde v dôsledku syndrómu karpálneho tunela k zovretiu stredného nervu, môžete pociťovať bolesť, zlý krvný obeh a zníži sa vaša schopnosť uchopiť do rúk predmety. Niektorí ľudia s týmto syndrómom pociťujú aj mravčenie v rukách alebo prstoch, pocit pálenia v palci, ukazováku alebo prostredníku a trpia bolesťami a necitlivosťou, ktorá sa zhoršuje najmä v noci. Klinika Mayo v Clevelande poukazuje na to, že zatiaľ čo neexistuje žiadna overená metóda na prevenciu CTS, môžete aspoň zmierniť príznaky minimalizovaním stresu v rukách a zápästiach napríklad uvoľnením zovretia pri držaní predmetov alebo častými prestávkami, ak pri práci využívate jemnú motoriku rúk. Ak sa však symptómy po týchto krokoch nezmiernia, lekár vám môže predpísať dlahy na zápästie, perorálne lieky, injekcie kortikosteroidov alebo odporučí operáciu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Viaceré príčiny vzniku CTS

Podľa nemocnice Johns Hopkins Medicine v Baltimore existuje okrem cukrovky 2. typu aj niekoľko ďalších dôvodov, prečo sa môže vyvinúť CTS. Najčastejšie dochádza k zovretiu nervu v dôsledku častých, opakujúcich sa malých pohybov rukami, ako napríklad pri používaní klávesnice. Tento syndróm môže byť aj následkom ochorenia kĺbov alebo kostí, akými sú osteoartritída či reumatoidná artritída. Spôsobiť ho môžu tiež hormonálne, prípadne metabolické zmeny, čiže menopauza, tehotenstvo a problémy so štítnou žľazou. Ďalším faktoro je genetická predispozícia.

Odborníci upozorňujú, že CTS je niekedy u diabetikov chybne zamieňaný za diabetickú neuropatiu. Ide o podobný stav, ktorý postihuje ruky alebo zápästia, ale častejšie sa vyskytuje na nohách a chodidlách. Diabetická neuropatia sa prejavuje ako poškodenie malých ciev v dôsledku dlhodobej vysokej hladiny glukózy v tele. U diabetikov je to celkom bežná diagnóza. Ak sa objavia symptómy na rukách a zápästiach, väčšina ľudí sa domnieva, že neexistuje iná alternatíva, ako naučiť sa žiť s bolesťou a nevyhľadá odbornú pomoc.