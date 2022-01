Päťdesiatnička dostala od kolegu v práci vianočný darček: Po jeho otvorení by ho mnohé ženy vyhodili

Darček v štýle tajného Santu sa zvyčajne spája s vtipnou drobnosťou, ktorú si nechávajú na pracovných stoloch kolegovia a kolegyne zväčša v anglicky hovoriacich krajinách. Takýto balíček si krátko pred Vianocami našla v práci aj nemenovaná žena. Boli v ňom maľovanky pre dospelých. Ako prvé jej preletelo hlavou, že síce nikdy nič podobné nevyskúšala, ale pomyslela si, že je to dobrý nápad, pretože možno jej pomôžu odbúrať napätie. Pri ich listovaní však zmenila názor, pretože slová, ktoré mala vyfarbovať, boli bohatou zmesou urážlivých pomenovaní žien.

Zdroj: Mumsnet/BewilderedPiskie

"Nie sú to obyčajné nadávky, ale naozaj nepríjemné mizogýnne, sexuálne urážky a výrazy spojené skôr s pornografiou. Vlastne ma dosť urazilo, keď si niekto myslel, že je to vhodný darček pre päťdesiatročnú kolegyňu. Rozmýšľam nad tým, či mám niečo o tom povedať v práci alebo to hodiť do zberu a na všetko zabudnúť," píše žena vo svojom príspevku.

Viacerí užívatelia si myslia, že tento darček naozaj nebol šťastnou voľbou. "Toto sa nehodí na pracovisko. Je to chorobne mizogýnne," napísal jeden z nich. Podľa iných, naopak, takýto darček nemohol nikoho uraziť. "Minulý rok som dostala v práci rovnakú knihu. Mne osobne to prišlo vtipné a dala som ju manželovi. Samozrejme to bolo podané v duchu zábavy, bez ohľadu na to, koľko perličiek v knihe bolo. Navrhujem, aby ste si zo zadku vytiahli tú obrovskú palicu," radí jedna žena.