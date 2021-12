FOTO Šéf náhodou načapal zamestnancov na tajnom vianočnom večierku: Takú reakciu by ste nečakali

Paul Gallagher, spolumajiteľ baru The Definitely Maybe Bar v anglickom Boltone, minulý pondelok skontroloval kamery, aby zistil, či služba prebieha v poriadku. Na záberoch ale uvidel niečo, čo rozhodne nečakal - desať členov svojho personálu, ako sa zabávajú na vianočnom večierku, na ktorý ho nepozvali. Na hlavách mali mikulášske čiapky a očividne sa dobre bavili. V jednom momente dokonca ukázali svojmu šéfovi prostredník.

Gallagher zverejnil zábery na sociálnych sieťach, čo si hneď všimli jeho zamestnanci a uvedomili si, že zabudli vypnúť kamerový systém. "Často kontrolujem bezpečnostné kamery, aby som dohliadal na veci pre bezpečnosť všetkých. Keď som ich všetkých videl zhromaždených s mikulášskymi čiapkami, vyzdobenými stolmi a darčekmi, hneď som vedel, čo sa deje. Urobili si Tajného Santu, kúpili si darčeky a jeden z našich hudobníkov sa objavil a pobavil ich," vysvetlil 42-ročný Paul. Hoci zorganizovanie večierka bez jeho vedomia považuje za trochu drzé, nevadí mu to. Dúfal len, že nebudú veľa piť, pretože mali pred sebou náročný pracovný týždeň.

Paul a jeho brat Mark otvorili bar tri týždne pred príchodom pandémie v roku 2020. Ich zamestnanci vraj zorganizovali oslavu na poslednú chvíľu v obave, že ich každoročný januárový vianočný večierok bude opäť zrušený. Gallagher si z tajného posedenia nerobí ťažkú hlavu a priznal, že januárový večierok bude naozaj zrušený kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii. "Náš priemysel opäť prechádza veľmi neistým obdobím. Myslím si, že obavy pracovníkov o vlastnú budúcnosť sú často prehliadané, takže bolo pekné vidieť ich, ako sa uvoľnili a aspoň na jednu noc na to všetko zabudli," dodal.