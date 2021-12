Bombastický objav vedcov: Toto má zabrániť vstupu KORONAVÍRUSU do tela

Proteíny podobné protilátkam nachádzajúce sa v imunitnom systéme žralokov by mohli byť prirodzeným zabijakom ochorenia COVID-19. Podľa vedcov totiž dokážu zabrániť vstupu koronavírusu a jeho variantom do tela. Proteíny, známe ako VNAR, sú desaťkrát menšie ako ľudské protilátky, vďaka čomu sú dostatočne malé na to, aby sa "dostali do zákutí, ku ktorým ľudské protilátky nemajú prístup", povedal Aaron LeBeau, profesor patológie z University of Wisconsin-Madison a hlavný autor štúdie.

Zdroj: Getty Images

LeBeau a jeho kolegovia identifikovali tri VNAR, ktoré účinne zastavili vírus v infikovaní ľudských buniek. Vedci však poznamenávajú, že nové proteíny nebudú dostupné ako prevencia počas súčasnej pandémie, ale až v budúcich prepuknutiam choroby. 11. marca 2020 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila COVID-19, ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2, za pandémiu. Odvtedy sa vírus zmocnil celého sveta. Situáciu ešte viac zhoršujú nové varianty koronavírusu, ktoré sú infekčnejšie než pôvodný kmeň. "Veľkým problémom je, že existuje množstvo koronavírusov, ktoré sa môžu objaviť u ľudí. To, čo robíme, je príprava arzenálu žraločích VNAR terapeutík, ktoré by sa dali použiť pri budúcich prepuknutiach SARS. Je to akási poistka pre budúcnosť," vysvetlil LeBeau.

Zdroj: Getty Images

Výskumníci testovali žraločie VNAR proti infekčnému SARS-CoV-2 aj proti "pseudotypu", čiže verzii vírusu, ktorý sa nedokáže replikovať v bunkách. To im umožnilo zúžiť troch kandidátov na VNAR, ktoré by sa dali použiť ako liečba. Jeden z nich, nazvaný 3B4, sa pevne pripojil k drážke na vírusovom spike proteíne blízko miesta, kde sa vírus viaže na ľudské bunky a zdá sa, že blokuje tento proces pripojenia. "Táto drážka je veľmi podobná medzi geneticky odlišnými koronavírusmi, čo dokonca 3B4 umožňuje účinne neutralizovať vírus MERS, vzdialeného príbuzného vírusov SARS," uviedli experti v tlačovej správe. Väzbové miesto 3B4 sa nemení ani v prominentných variáciách SARS-CoV-2, ako je napríklad delta variant. Hoci tento výskum bol dokončený ešte predtým, ako bol identifikovaný omikron, LeBeau hovorí, že počiatočné modely VNAR budú účinné aj v boji proti nemu.

Druhý najsilnejší žraločí proteín - 2C02 - zas blokuje spike proteín do neaktívnej formy, no jeho väzbové miesto sa mení v niektorých variantoch SARS-CoV-2. To znamená, že jeho účinnosť sa časom pravdepodobne zníži. Liečba bude pravdepodobne spočívať v zmesi viacerých žraločích VNAR, aby sa maximalizovala ich účinnosť proti rôznym a mutujúcim vírusom. LeBeau tiež študuje schopnosť žraločích VNAR pomôcť pri liečbe a diagnostike rakoviny. Použitie žralokov na liečbu covidu vedci zvažujú už dlhší čas. Prírodný olej v pečeni predátora, známy ako skvalén, sa používa v iných liekoch, ale bol tiež účinnou zložkou covidových vakcín. Zložka sa používa na zvýšenie účinnosti vakcíny vytvorením silnejšej imunitnej odpovede. Získavanie oleja zo žralokov sa však stalo kontroverznou témou medzi zvieracími aktivistami, pretože žralok musí byť najprv zabitý, aby z neho mohli ľudia získať olej.