FOTO Bežné prechladnutie sa u chlapca (3) zmenilo na totálny horor: Stalo sa z neho iné dieťa

Trojročný Reggie Johnson trpel zápalom mandlí a následne nevyliečiteľným stavom, ktorý sa vyskytuje u jedného z milióna detí. Stal sa z neho ležiaci pacient v obývačke domu svojich rodičov. Trápia ho neznesiteľné kŕče. Otec John povedal, že zo šťastného dieťaťa sa stal v priebehu niekoľkých týždňov chlapec neschopný komunikovať.

Zdroj: profimedia.sk

Infekciu mu diagnostikovali na základe vyšetrenia u praktického lekára necelé dva týždne predtým, ako sa jeho zdravotný stav rapídne zhoršil. Reggie dostal na rodinnej dovolenke v júni náhly záchvat a skončil v nemocnici, kde trpel neustálymi záchvatmi a strávil tri týždne na jednotke intenzívnej starostlivosti. O dva mesiace neskôr mu lekári diagnostikovali veľmi vzácnu zdravotnú komplikáciu s názvom FIRES. Tá spôsobuje, že deti trpia opakujúcimi sa záchvatmi, ktoré môžu trvať aj viac ako 24 hodín. Podľa Johna, ktorý sa o syna stará spolu s manželkou Natalie, sa z ich syna stalo úplne iné dieťa. "Reggie bol normálny trojročný chlapec. Teraz má poškodený mozog a nekomunikuje. Ak sa postavím a poviem jeho meno, ani ma nespozná. Je vo svojom vlastnom svete. Náš život sa úplne zmenil a všetko sa to začalo angínou, prechladnutím, ktoré môže dostať každé dieťa."

Zdroj: profimedia.sk

Lekári nevedia, prečo sa u chlapca vyvinul tento stav, ale všeobecne sa predpokladá, že FIRES súvisí so zápalom po menšej infekcii. Reggie bol úplne v poriadku, no potom dostal nádchu a skončil so zápalom mandlí. Lekár si myslel, že má tonzilitídu a predpísal mu päťdňovú antibiotickú kúru. O týždeň neskôr sa rodina vybrala na dovolenku do miestneho kempu. Na druhý deň sa chlapcov stav zhoršil. "Bol na trampolínach a v lunaparku, keď mu zrazu začalo byť zle. Vzali sme ho späť a spal, no po tom, ako sa zobudil, dostal záchvat," vysvetlil jeho otec. Rodičia okamžite zavolali sanitku, ktorá ich syna odviezla do Colchesterskej nemocnice, kde dostal masívny záchvat.

V auguste, po ôsmich týždňoch liečby, bol prepustený domov. Teraz je schopný chodiť, ale stále nemôže komunikovať. Stále trpí záchvatmi, kvôli ktorým opätovne končí v nemocnici. "Pre Reggieho je to strašné. Nemôžeme ho nikam zobrať. Musíme mu dokonca dať lieky, aby zaspal," dodal utrápený John.