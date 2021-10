Hrozivá správa Svetovej meteorologickej organizácie: Do 20 rokov majú úplne zmiznúť...

WMO správu zverejnila pred klimatickou konferenciou, ktorá sa začne 31. októbra v škótskom Glasgowe. Vyplýva z nej, že Afrika s 1,3 miliardou obyvateľov sa otepľuje viac a rýchlejšie, než je priemer vo zvyšku sveta, a je klimatickou zmenou krajne ohrozená. Pritom 54 afrických štátov sa na emisiách plynov, ktoré otepľovanie spôsobujú, podieľa len štyrmi percentami.

V prípade ubúdania ľadovcov sa správa opiera o situáciu na Kilimandžáre, v pohorí Mount Kenya a východoafrických horách Rwenzori presahujúcich výšku 5000 metrov nad morom. Tamojšie ľadovce "teraz ubúdajú rýchlejšie, než je priemer inde a ak to bude takto pokračovať, ľad tam po roku 2040 zmizne", uvádza WMO. Podľa jej generálneho tajomníka Petteriho Taalasa sú v Afrike milióny ľudí v ohrození kvôli presunom, hladu a klimatickým šokom. Odhady ekonomického vplyvu na africké štáty sa líšia, ale v subsaharskej časti môžu klimatické zmeny do roku 2050 priniesť zníženie hrubého domáceho produktu o tri percentá.

They are expected to melt entirely by 2040s, signalling the "threat of imminent and irreversible change to the Earth system," says WMO Secretary-General Prof. Petteri Taalas.#ClimateAction pic.twitter.com/Rjz7LahOca