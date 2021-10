VIDEO Čínsky novinár záhadne zmizol na začiatku pandémie: Po 600 dňoch sa senzačne objavil!

PEKING - Chen Qiushi nasadil svoj život, keď koncom januára 2020 odišiel posledným vlakom do Wu-chanu, aby informoval o vznikajúcej pandémii ochorenia COVID-19. Vedel, že je v centre záujmu Čínskej komunistickej strany. Následne nevysvetliteľne zmizol. Po viac ako šesťsto dňoch sa konečne ozval verejnosti.

Tridsaťštyriročný právnik Chen, bol taký odhodlaný povedať pravdu o tom, čo sa vo Wu-chane skutočne deje, že riskoval vlastnú bezpečnosť a slobodu. O dva týždne neskôr zmizol. Predtým ale ešte upútal pozornosť čínskych úradov oznámením, že obyvatelia Wu-chanu boli umiestnení do svojich vlastných domovov v snahe obmedziť šírenie vírusu, čo opísal ako "nezákonné zadržiavanie". Okrem toho porovnal COVID-19 s nákazou SARS, keď uviedol, že v oboch prípadoch katastrofu spôsobilo ukrývanie pravdy a blokovanie informácií. "Ak budeme šíriť správy a informácie rýchlejšie ako vírus, môžeme túto vojnu vyhrať," povedal vo videu, ktoré zaznamenalo milióny zhliadnutí.

Po príchode do Wu-chanu, keď sa mesto dostalo do lockdownu, sa Qiushi vybral do miestnych nemocníc, aby pomáhal v boji v prvej línii. Navštívil aj trh s morskými plodmi Huanan, ktorý bol spájaný s vypuknutím choroby, aj keď vedel, že sa tým vystavuje nebezpečenstvu. V jednom zo svojich posledných videí prejavil silný vzdor a priamo napadol Čínsku komunistickú stranu, ktorá sa v tom čase začala o neho zaujímať. "Mám strach. Pred sebou mám vírus. Za sebou mám čínske presadzovanie práva. Ak budem žiť v tomto meste, budem pokračovať vo svojom reporte. Sakra, nebojím sa ani smrti. Myslíš si, že sa ťa bojím, Čínska komunistická strana?" vyhlásil.

Chen následne zmizol. Jeho rodina a priatelia tvrdili, že ho úrady nútili nastúpiť do karantény napriek tomu, že nebol infikovaný. Začiatkom tohto roka sa objavili správy o tom, že bol prepustený späť do starostlivosti svojich rodičov. Až teraz, po viac ako 600 dňoch, dal konečne o sebe vedieť, keď sa objavil vo videu svojho kamaráta na YouTube. Krátky list, ktorý údajne Qiushi napísal, bol tiež zverejnený na jeho twitterovom účte, čo však nevysvetlilo jeho záhadné zmiznutie. "Za posledný rok a osem mesiacov som zažil veľa vecí. O niektorých sa dá hovoriť, o niektorých nie. Verím, že tomu rozumiete," stojí v liste.

Qiushi doteraz nereagoval na žiadosti o rozhovory od svetových médií. Jeho skúsenosti po rozhovore o covide nie sú, bohužiaľ, ojedinelé; v priebehu pandémie zmizlo aj niekoľko ďalších čínskych informátorov. Podľa austrálskej reportérky Sharri Marksonovej, ktorá vydala knihu o pandémii a následných zatajeniach s názvom "Čo sa skutočne vo Wu-chane stalo", došlo k ohromujúcim 897 prípadom trestania čínskych občanov za spochybnenie tamojšej propagandy o pandémii v období od januára do apríla 2020.