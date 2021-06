FOTO Pikantné priznanie Marcely (44) o tom, ako dosahuje orgazmus: Stačí, keď...

Štyridsaťštyriročná Iglesiasová, ktorá pochádza z Argentíny, prezradila, že orgazmus vie dosiahnuť len pomocou svojej mysle. Vraj je tak dokonale zladená so svojím telom, že dokáže vyvrcholiť vlastnou vôľou. Je to podľa nej oveľa lepšie ako sex alebo masturbovanie. "Som skôr zameraná na stimulovanie mysle, nepotrebujem dotyky, aby som sa vzrušila," hovorí.

Detoxikáciu svojej mysle považuje Marcela za spôsob zdokonaľovania techniky. Dokonca sa vzdala alkoholu a mäsa v snahe zvýšiť šancu na silnejší orgazmus. "Chcem byť čo najtriezvejšia, aby som mohla povzniesť svoju myseľ v rôznych situáciách. Vždy so sebou nosím aj elektromagnetickú (EMF) ochranu, napríklad kryštály alebo striebornú ochrannú látku," povedala. Na dosiahnutie toho najintenzívnejšieho orgazmu stimuluje epifýzu, ktorá sa nachádza v mozgu a produkuje hormón pomáhajúci regulovať náladu. "Atmosféra je veľmi dôležitá, ale celú situáciu ovláda moja myseľ. Môžem sa preniesť kamkoľvek chcem," vysvetlila svojrázna modelka, ktorá sa veľmi rada necháva unášať svojou predstavivosťou.

Vraj mala vždy veľmi otvorenú myseľ. Aj napriek svojim obrovským zručnostiam ale v roku 2019 podstúpila procedúru zvanú O-shot, vďaka ktorej sú jej orgazmy ešte lepšie. Ide o nechirurgickú procedúru bez liekov, ktorá využíva pacientovu vlastnú plazmu bohatú na krvné doštičky. Tie sa vstrekujú do oblasti blízko klitorisu a hornej vagíny. Liečba údajne poskytuje pacientom väčšie libido a silnejšie vyvrcholenie. "Určite je to tam dole citlivejšie, odporučila by som to každému," vyhlásila Iglesiasová s tým, že vďaka procedúre v kombinácii s vlastnou predstavivosťou na dosiahnutie orgazmu nepotrebuje už vôbec nič.