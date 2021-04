Máte ráno problémy so vstávaním? Toto je VEC, ktorú by ste mali podľa vedcov urobiť ako prvú

MELBOURNE - Ranné vstávanie z postele môže byť ťažké. Niekedy nepomáha ani silná šálka kávy či osviežujúca ranná sprcha. Nová štúdia objasnila, že v tejto súvislosti je extrémne dôležité to, na akú melódiu sa zobudíte. Prvou vecou by teda malo byť budenie sa napríklad na pieseň, ktorú máte radi.

Podľa nového výskumu Univerzity RMIT v austrálskom Melbourne je ospalosť a nedostatok bdelosti, ktoré môžete pociťovať po prebudení, známe ako "spánková zotrvačnosť". Pocit únavy môže trvať až štyri hodiny, kvôli čomu do dňa nemusíte vkročiť tou správnou nohou. Aby vedci pochopili, ako proti tomu bojovať, uskutočnili štúdiu poplašných zvukov, kde porovnávali melodické zvuky vytvárané hudbou s nemelodickým pípaním väčšiny štandardných budíkov. Pre tieto účely definovali ako "melodickú" každú melódiu, ktorá sa dá ľahko spievať, pričom ako príklad uviedli pieseň Happy od Pharrella Williamsa.

Pomocou aplikácie vytvorenej na mieru účastníkov zobudil buď základný zvuk budíka alebo melodická hudba. Následne testovali svoju bdelosť hraním jednoduchej hry, ktorá ich prinútila dotknúť sa obrazovky ich telefónov čo najrýchlejšie, keď určité tvary zmenili farbu. Výskumníci tak zistili, že bez ohľadu na to, aký typ hudby hrá, "zvuky melodického alarmu viedli k rýchlejšej a presnejšej reakcii účastníkov v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá sa zobudila pomocou klasických zvukov budíka bez melódie", napísal vedecký tím vo svojej správe.

Autori štúdie tiež poukázali na to, že v núdzovom prípade, ako napríklad pri požiari, vás môže zobudiť požiarny alarm, ktorý má údajne tiež vplyv na bdelosť. Nízko položený tón zvuku a dokonca aj zvuk ľudského hlasu boli pri prebudení detí efektívnejšie než tradičné vysokofrekvenčné zvuky používané vo väčšine detektorov dymu na trhu. To deťom umožňuje lepšie reagovať v situácii, kde je dôležitá úroveň bdelosti. Vedci špekulujú, že to môže mať niečo spoločné s tým, ako sú zvuky spracovávané vnútorným uchom a následne mozgom. Tvrdia však, že je potrebný ďalší výskum, aby úplne pochopili prečo. Zároveň uviedli, že dospeli k záveru, že "digitálny zvuk je teraz ľahko prístupný a je jednoduché ho zdieľať, čo znamená, že keď ideme spať, môžeme si nastaviť budík pozostávajúci z takmer akéhokoľvek mysliteľného zvuku". Navrhujú budík nastavovať podľa konkrétnej činnosti. Ideálne je nastaviť si preto iný zvuk budíka, keď vstávate do práce, ako keď vstávate preto, aby ste si cez víkend zacvičili jogu.