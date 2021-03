KORONAVÍRUS Experti radia: Toto nerobte dve hodiny pred a po očkovaní

Účinnosť vakcíny závisí aj od toho, čo robíte pred a po jej podaní. Viacerí experti sa zhodli v tom, že je dobré vyhnúť sa cvičeniu dve hodiny pred a po očkovaní. Rob Simon, alergológ a imunológ z kliniky Scripps v San Diegu, uviedol, že intenzívne cvičenie hneď po vakcinácii môže potenciálne ovplyvniť tok účinnej látky. Akonáhle je dávka podaná do svalu, mala by sa dostať do krvi, aby mohla podporiť imunitný systém určitou rýchlosťou, ktorá bola študovaná v klinických štúdiách. Pri intenzívnom cvičení by sa váš srdcový rytmus mohol zvýšiť a tým by sa zvýšil aj prietok krvi do tohto svalu. To znamená, že vakcína by odišla zo svalu rýchlejšie, ako by mala, vysvetlil Simon.

Doposiaľ nie je jasné, či by to malo negatívny vplyv, ale lekár pre každý prípad navrhuje, aby ste sa vyhli namáhavým činnostiam do pár hodín po očkovaní. "Vaše telo po očkovaní pracuje nadčas a akékoľvek ďalšie mimoriadne intenzívne aktivity by k tomu pridali stres," poznamenal certifikovaný osobný tréner Damien Evans z južnej Kalifornie. Hoci cvičenie vo všeobecnosti predstavuje pre telo pozitívny stres, ak už je vaše telo alebo imunitný systém pod stresom, ďalší stres pri intenzívnom cvičení môže spôsobiť viac škody ako úžitku.

Zdroj: Getty Images

Doterajší výskum ukázal, že cvičenie 24 hodín pred očkovaním môže pomôcť zefektívniť dávku. Vedci, ktorí stoja za januárovou štúdiou, navrhli, že jedným zo spôsobov, ako sa môžete pokúsiť zvýšiť imunitu, je cvičiť a dobre sa vyspať deň pred očkovaním, aby váš imunitný systém fungoval na špičkovej úrovni. Podľa februárovej štúdie zverejnenej v časopise Lancet niektoré predchádzajúce výskumy dospeli k záveru, že u ľudí, ktorí sa pred podaním vakcíny venovali cvičeniu strednej intenzity, bola vakcína účinnejšia a mali viac protilátok. Dôkazy však nikdy neboli úplne presvedčivé.

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, File

Len čo uplynie pár hodín od očkovania, mali by ste sledovať vedľajšie účinky a zistiť, či sa cítite dostatočne dobre na to, aby ste sa mohli venovať ľahkému cvičeniu. Evans povedal, že ľudia by mali v nasledujúcich dňoch po očkovaní počúvať svoje telo a konzervatívnejšie myslieť na cvičenie. Svojich klientov, ktorí dostali dávku, vyzval, aby sa namiesto tvrdého tréningu radšej vybrali na prechádzku von alebo na kurz jogy. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča cvičiť ruku, do ktorej vám pichnú vakcínu, aby sa znížila akákoľvek prípadná bolesť a nepohodlie. Toto je bežná rada pre každú očkovaciu látku. "Udržiavajte ruku stále v pohybe. Chcete predsa, aby do oblasti prúdila krv," radí zdravotnícke centrum Pittsburghskej univerzity.