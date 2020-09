Majiteľka chcela vedieť, čo robia jej psy, keď nie je doma: VIDEO z kamery ju vydesilo, ale...

LONDÝN - Nemenovaná žena vo svojej obývačke nainštalovala kameru, aby zistila, čo robia jej psí miláčikovia počas jej neprítomnosti. To, čo objavila, však nečakala. Na záberoch je vidno, ako niečo neviditeľné dráždi psov. Majiteľka sa domnieva, že išlo o nadprirodzený jav. Ľudia ju však nazvali podvodníčkou.

Majiteľka dvoch psov sa na TikToku podelila so zábermi, ktoré nedávno zachytila kamera u nej doma. Na videu je vidno, ako dva psy na niečo štekajú a následne sa presunú k oknu stojac na okraji gauča. Z ničoho nič sa dolný roh prikrývky pohodenej na gauči pohne. Stane sa tak niekoľkokrát za sebou. Psy sa otočia smerom k nej a štekajú. Jeden z nich prejde ku prikrývke a zdá sa, akoby štekal na vchodové dvere. I keď to nevyzerá tak, že by sa pod prikrývkou skrývalo niečo zlovestné, zábery mnohých celkom vystrašili.

Video si pozreli tisíce užívateľov, ktorí majú na vec rôzny názor. "Pane bože, je to strašidelné," okomentoval ho jeden z nich. Viacerým je však vra úplne jasné, čo sa dialo. "Majiteľka priviazala k deke šnúrku a jednoducho za ňu občas potiahla. Je to jasný podvod," napísali.