Žena (44) si nechala vytetovať obočie: Monštruózna katastrofa na FOTO, musí to zakrývať ofinou

Shannon Bozellová z Michiganu si dala spraviť microblading obočia. Problém nastal vo chvíli, keď sa po procedúre uvidela v zrkadle. Napriek tomu, že je blondína, skončila s až príliš tmavým obočím, ktoré vôbec neladí s jej tvárou.

Zdroj: Facebook/Shannon Hard Bozell

V snahe zakryť nepodarené obočie si Shannon prefarbila vlasy na tmavo. Obočie je ale aj napriek tomu stále veľmi výrazné a žena s ním jednoducho nie je spokojná. Preto sa opäť vybrala do salónu Anne Hicksovej, ktorá obočie trochu zosvetlila. To však zďaleka nebol koniec všetkým katastrofám. "Keď som druhýkrát odišla zo salónu, cítila som sa lepšie. To som ale ešte nevedela, že do dvoch dní sa mi okolo obočia spravia dva veľké pľuzgiere," hovorí Bozellová.

Zdroj: Facebook/Shannon Hard Bozell

Poslala preto Hicksovej pár fotiek, aby jej odporučila, ako sa ich zbaviť. Háčik je v tom, že kozmetička zákazníčku vopred neupozornila na riziko vytvorenia pľuzgierov v dôsledku zákroku. "Stojím si za svojou prácou a stojím si za tým, že som jej podrobne vysvetlila, čo sa môže stať," bráni sa majiteľka salónu. Ďalej uviedla, že obočie by sa do tridsiatich dní malo zmenšiť a vyzerať prirodzenejšie.

Na tretíkrát sa už Shannon objednala do iného salónu. Myslí si, že by jej Hicksová mala vrátiť peniaze. Tá tvrdí, že pred zákrokom zákazníčke ukazovala diagram s tvarom a pozíciou jej nového obočia, s ktorým súhlasila. Neskôr Bozellová priznala, že diagramu vôbec nerozumela. Konflikt medzi dvomi ženami je skutočne vyhrotený. Hicksová uviedla, že jej salón pre ňu znamená všetko a bude sa snažiť, aby to s nespokojnou klientkou dala čím skôr do poriadku.