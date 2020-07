Jedinečný objav v najhlbšom regióne Tichého oceánu: Podľa vedcov ide jednoznačne o hotspot

HONOLULU - Medzinárodný vedecký tím vo svojej správe publikovanej v časopise European Journal of Protistology informoval, že v Tichom oceáne boli objavené nové druhy jednobunkových organizmov. Oceánografi zároveň pripúšťajú, že tieto jednobunkovce prežívajú v celom oceáne, majú rôzne tvary a veľkosti a veľa z nich nie je stále zadefinovaných.

Napriek vyspelej technológii a aktívnemu prístupu oceánografov stále nie je prebádaných až 80 percent oceánov. Dôkazom toho je aj najnovší objav amerických a švajčiarskych vedcov z Národného oceánografického centra Havajskej univerzity a univerzity v Ženeve. V zóne Clarion Clipperton (CCZ) v Tichom oceáne narazili na nové organizmy. Ide o jednobunkovce známe ako xenofóry, ktoré žijú na dne oceánu a tvoria tam lastúrne exoskelety. Patria k dierkavcom, čiže k najbežnejším organizmom nachádzajúcim sa v tejto zóne. Do rodu moanammina, ktorý dostal názov podľa havajského slova moana (oceán), bol priradený nový druh moanammina semicircularis, ktorý trčí z dna oceánu do výšky približne 7,5 cm. Druhý rod abyssalia, pomenovaný podľa kalných hlbín, sa rozrástol o dva nové druhy. Štvrtý druh patrí do rodu psammina a dostal názov psammina tenuis sp. Nov.

Zdroj: Getty Images

"Novoobjavené organizmy zvýšili počet xenofórov v zóne CCZ na 17, čo predstavuje až 22 percent z celkového globálneho počtu. Táto časť Tichého oceánu je jednoznačne hotspotom xenofenolovej diverzity," uviedol Andrew Gooday z Národného oceánografického centra. Oceánograf Craig Smith z plavidla RV Kilo Moana doplnil, že organizmy sa nachádzajú všade na morskom dne v rôznych tvaroch a veľkostiach a jednoznačne patria k veľmi dôležitými členom bohatých biologických spoločenstiev žijúcich v tejto zóne. Tvoria totiž aj potenciálne potravinové zdroje pre ďalšie organizmy.

Štúdia, ktorú jej autori zverejnili v časopise European Journal of Protistology, pokračuje v definovaní ďalších jednobunkovcov v zóne CCZ. Doterajšie výsledky potvrdzujú, že tieto organizmy majú extrémne dlhý geografický rozsah, čo dokazuje aj objav na mieste vzdialenom 3700 km, kde vedci zaznamenali prítomnosť organizmu totožného s moanammina semicircularis.