KORONAVÍRUS Geniálna stratégia Islandu v boji s nákazou sa vypláca: Takto ju možno už čoskoro porazia

Aj Island zápasí so šíriacim sa ochorením COVID-19, pričom za kľúčovú stratégiu v boji s ním zvolil najmä testovanie obyvateľstva. Testy tak podstupujú ľudia aj bez cestovateľskej anamnézy a tí, ktorí nemajú žiadne citeľné príznaky. Až doteraz miestne zdravotnícke inštitúcie s biofarmaceutickou spoločnosťou deCode Genetics vykonali v celej krajine takmer 13-tisíc testov, čo predstavuje zhruba 3,5 percenta celkovej populácie. Len pre porovnanie, v USA testovali 540-tisíc ľudí, čo je približne 0,16 percenta obyvateľstva. Vďaka tomu, že Island na rozdiel od väčšiny ostatných štátov ponúka bezplatný skríning aj osobám bez zjavných príznakov nákazy, sa zas podarilo odhaliť vyše 800 nakazených.

Zdroj: TASR/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

V čom sa teda môžu poučiť ostatné krajiny? Je potrebné pripomenúť, že toto všetko sú zatiaľ len predbežné výsledky, takže ich nemôžeme považovať sa definitívne a kľúčové. Každý štát má totiž jedinečnú infraštruktúru, kultúrne a sociálne členenie, takže toto ochorenie sa nemusí v každej z nich správať tak, ako na Islande. Treba však zohľadniť aj fakt, že približne polovica ľudí, ktorí boli na ostrove pozitívni na COVID-19, nevykazovala žiadne symptómy. "Prvé výsledky z deCode Genetics naznačujú, že vírusom je nakazená malá populácia, ale približne polovica z tých, ktorí boli testovaní pozitívne, nie sú symptomatickí. Druhá polovica vykazuje veľmi mierne symptómy podobné prechladnutiu," uviedol hlavný islandský epidemiológ Thorolfur Guðnason.

Zdroj: Getty Images

Tákáto stratégia zároveň umožnila vedcom pochopiť, ako nový koronavírus SARS-CoV-2 na Islande zmutoval. V prípade jedného miestneho obyvateľa sa dokonca zistilo, že bol nakazený dvomi rôznymi variantmi SARS-CoV-2 s jemne odlišným genetickým materiálom. "Odhalili sme 40 vírusových mutácií špecifických pre náš ostrov, čiže sme mali pacientov so zmiešaným vírusom," vysvetlil riaditeľ deCode Genetics Kári Stefánsson. Aj keď je tento počet mutácií o niečo vyšší, nie je to dôvod na obavy. Podľa epidemiológa Nathana Grubaugha z Yale School of Public Health sú mutácie prirodzenou súčasťou životného cyklu vírusu a nemali by sme sa báť, keď vírus počas vypuknutia choroby zmutuje.

Predbežné údaje zatiaľ potvrdzujú, že SARS-CoV-2 má relatívne stabilný genóm. Nízky počet obyvateľov posúva Island do jedinečnej situácie spojenej s vykonávaním testovacej stratégie. Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že všetky krajiny musia začať s rozsiahlym testovaním na COVID-19 a to aj medzi asymptomatickými osobami. Ak totiž nemajú virológovia údaje, tak nie je možné účinne bojovať s ochorením. "Túto pandémiu nemôžeme zastaviť, ak nevieme, kto je nakazený. Máme jednoduchý odkaz pre všetky štáty: test, test, test," odkazuje generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.