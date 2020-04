VIDEO Žena na schodoch nakrútila obrovského potkana: Ale keď zbadala, čo si nesie v papuli!

Zdroj: Youtube/Bad News

NEW YORK - O obrovskú "reklamu" siete rýchleho občerstvenia McDonald's sa postaral vypasený hlodavec, ktorého zachytila na video užívateľka Twitteru. Vidno na ňom, ako potkan so svojím úlovkom uteká po schodoch do metra. Zverejnené zábery rozpútali aj diskusiu týkajúcu sa populácie mestských potkanov, ktoré žijú v dokonalej symbióze so svojím prostredím.