Zažívate aj vy po návrate z dovolenky túto pohromu? Vieme, ako sa jej vyhnete

PARÍŽ - Sotva sme znovu nastúpili do práce, účinok dovolenky hneď nahrádza večný stres. Blahodárne psychické a fyzické prínosy v pokoji a pohode prežitých dní či týždňov voľna sa postupne vytrácajú a náš mozog znovu čelí problémom a je plný stresu. Je obtiažne sa s tým zmieriť, obzvlášť keď sme mali počas dovolenky pocit, že nám príroda a odpočinok bude dlhodobo vlievať novú energiu, píše francúzsky denník Le Figaro.

Nie sme v tom sami. Podľa prieskumu inštitútu Ifop takmer dve tretiny Francúzov súdia, že blahodárny účinok dovolenky rýchlo vymizne. Viac než polovica opýtaných podľa iného prieskumu uviedla, že nie je ani viac ani menej unavená ako pred dovolenkou. Ale prečo?

Podľa profesora Michela Lejoyeuxa sa nám zdá, že sme rýchlo prišli o blahodárny účinok letnej pauzy práve preto, že sme od nej príliš mnoho očakávali. "Dnes má byť dovolenka terapeutická, ako výživa alebo milostné vzťahy, ale vôbec to tak nie je. Dovolenku chápeme ako nejaké lieky či antibiotiká, ktorých účinky porazia únavu a preťaženie a predovšetkým budú trvať večne. Dovolenka znamená radosť a odpočinok, nie však zmenu života," konštatuje.

Zdroj: Getty Images

Dôvodom podobných nárokov je spoločnosť, ktorá od nás podľa psychiatra žiada stále viac. Musíme obstáť lepšie v roli rodičov, pestovať spoločenský život a byť profesionálne úspešní. Preto je zásadné obnoviť počas dovolenky naše sily. Chceme byť novou bytosťou, ktorá myslí a žije inak, ktorú dovolenka radikálne zmenila. Ale práve v tom tkvie chyba. Ak máme komplikovaný vzťah k práci, dovolenka to nevylieči. Psychológ Sébastien Hof tvrdí, že nezanedbateľnú úlohu pri rýchlom návrate únavy konkrétne pracovné podmienky a organizácia práce. "Intenzifikácia práce je reálna. Počas našej neprítomnosti sa práca nahromadila a po návrate tak začíname v zúrivom rytme," vysvetľuje psychológ.

Zdroj: Getty Images

Ďalším problémom je to, že práca v našom každodennom živote zaujíma stále významnejšie miesto. To sa negatívne odráža na dovolenke, najmä v jej začiatkoch. A keď už sa konečne uvoľníme a vypneme, je čas na návrat. Niektorí sa taktiež snažia na dovolenke robiť to, na čo nemali čas cez rok, a tak ani neodpočívajú.

Hof radí sa po návrate z dovolenky dostatočne hýbať a zachovať si chvíľu pre seba. Je nevyhnutné venovať sa rodinným aktivitám, milostným a priateľským vzťahom. Dôležité je nekochať sa prírodou len raz do roka v lete. Nezabúdajme, že zelená a modrá sú prirodzenými antidepresívami a že nezmiznú po tom, ako nastúpime do zamestnania. V niektorých situáciách a na uľahčenie organizácie našich všedných dní psychológ práce Hof radí vziať papier a pero a spísať si, v čom reálne spočívajú naše každodenné úlohy. Ide o to, aké postavenie má naše zamestnanie v našom každodennom živote. Odborník pripomína: "Pýtajme sa samých seba, v ktorých ďalších oblastiach sa cítime dobre, a vyčleňme si čas, aby sme si urobili od práce odstup a vrátili sa k tomu, čo je pre nás podstatné."