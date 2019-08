Manželia venčili psa, keď na nich zaútočilo dvojmetrové monštrum: Nikdy mu radšej neskrížte cestu!

MACKAY - Do nemocnice v austrálskom meste Mackay bol letecky prepravený muž s ťažkými poraneniami na končatinách. Tie sú výsledkom zápasu s goannou, s ktorou bojoval, aby zachránil svojho psa. Plaz nešetril ani jeho manželku. Muž teraz každému odporúča, aby sa jašterovi radšej nikdy nikto nepokúšal skrížiť cestu.

Starší manželský pár z Austrálie dokaličila goanna, ktorá patrí do rodu varanovité. K incidentu došlo v prímorskej lokalite Flametree v severnom Queenslande, kde jaštera prenasledoval ich dlhosrstý jack russell. "Manželia bránili svojho psa a snažili sa ho oddeliť od jaštera," uviedli záchranári, ktorí zraneného muža letecky transportovali do nemocnice v Mackay. Sedemdesiatdvaročný dôchodca utrpel vážne tržné zranenia na pravej nohe a ruke a stratil veľa krvi. Jeho manželka skončila s povrchovými škrabancami v nemocnici v Proserpine.

Zdroj: Getty Images

Podľa posledných správ psík útok goanny prežil, mal ale na mále. "Odporúčam vám, aby ste sa týmto plazom zďaleka vyhli," odkázal všetkým z nemocničného lôžka jeho smútiaci majiteľ. "Nikdy som si nemyslel, že pazúry varana môžu spôsobiť tak vážne, život ohrozujúce zranenie," uviedol pohotovostný lekár Shane Tucker a dodal, že pacient je už v stabilizovanom stave.

Zdroj: Facebook/RACQ CQ Rescue

Podľa chovateľa plazo Davea Ryana si bude každé divoké zviera vždy chrániť svoje teritórium, s tým treba počítať. Varany lovia nielen hlodavce, vtáky a drobné jašterice, ale trúfnu si aj na psov a mačky. Druh, ktorý zabil psa seniorov, dorastá približne do dvojmetrovej dĺžky a má veľmi ostré pazúry, ktoré používa na lezenie po stromoch. "Dokážu vás nimi zraniť. Ale je to oveľa horšie, keď vás uhryzne, pretože má zuby ako britva," dodal Ryan. Podobné útoky budú zrejme stále častejšie. So stratou prirodzeného biotopu, ktorý zmenšuje výstavba prímestských oblastí, majú tieto zvieratá obmedzenejší prístup k potrave. Preto sa pohybujú v blízkosti obydlí, kde potom dochádza k incidentom.