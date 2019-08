Mimoriadny ošiaľ v Bratislave: FOTO Ľudia na vzácnu eurobankovku čakali v rade celý víkend

„Ľudia tu stoja už celý víkend, mnohí sa striedali a vymieňali. Sám som trošku zaskočený, ako berú takúto aktivitu vážne,“ povedal Peter Barta, riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) - Historického múzea.

Snímka z predaja eurobankovky s nulovou nominálnou hodnotou a s motívom Bratislavského hradu na Bratislavskom hrade v pondelok 26. augusta 2019. Zdroj: TASR/Dano Veselský

Unikátna bankovka s motívom Bratislavského hradu vyšla v náklade 10.000 kusov. „Do predaja dávame 9000 kusov, časť si nechávame pre našich partnerov ako darčeky, prvých pár kusov dávame do múzea ako budúce zbierkové predmety, takže ak sa nejakí záujemcovia o tieto čísla budú snažiť, tak sa k nim nedostanú, pre nás majú tiež výnimočnú hodnotu,“ dodal k predaju eurobankovky s nulovou nominálnou hodnotou, ktorý sa koná v múzejnom obchode SNM - Historického múzea, v priestoroch pod Čestným nádvorím Bratislavského hradu. Do obchodu je možné sa dostať z jeho oboch strán, od Viedenskej brány i od Mikulášskej brány a z parkoviska cez nádvorie. Bankovka sa predáva za tri eurá. Obchod bude otvorený do 18.00 h.

Snímka z predaja eurobankovky s nulovou nominálnou hodnotou a s motívom Bratislavského hradu v múzejnom obchode SNM - Historického múzea na Bratislavskom hrade v pondelok 26. 8. 2019. Zdroj: TASR/Dano Veselský

Koncept eurobankoviek vznikol vo Francúzsku a jej tvorcom je Richard Faille, ktorý v roku 1996 začal spoluprácu s francúzskou mincovňou Monnaie de Paris. Oficiálny názov eurobankovky s nulovou hodnotou je Euro Souvenir a momentálne sa predáva nielen v eurozóne, ale i v Amerike, Rusku a Číne. Každá bankovka má svoje vlastné číslo, je vytlačená na bavlnenom papieri a obsahuje množstvo ochranných prvkov. Aj preto je taká zaujímavá pre zberateľov, ktorí majú záujem predovšetkým o nižšie čísla.