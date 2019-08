Žena na dovolenke v Španielsku zašla na romantické rande s neznámym chlapom: Hororový koniec

IBIZA - Vízia romantického randenia na Ibize sa stala pre istú Austrálčanku doslova bojom o prežitie. Z muža, ktorý sa na sociálnej sieti prezentoval ako úspešný podnikateľ, sa totiž vykľul násilník. V súvislosti s týmto prípadom sa otvorila aj diskusia o novej mobilnej aplikácii, ktorá by pomohla lokalizovať prepadnuté ženy a privolala im potrebnú pomoc.

Karen Sadlerová sa počas dovolenky na Ibize zoznámila cez mobilnú aplikáciu Tinder s údajným absolventom Harvardu Alainom. V profile mal uvedené, že je právnik a podnikateľ a po päťročnom pobyte v Honkongu a Singapure sa presťahoval do Švajčiarska. Žene napísal, že má v opatere päťročnú dcéru a s jej matkou udržuje korektný vzťah. Takémuto očarujúcemu profilu dobre vyzerajúceho 48-ročného muža jednoducho neodolala a vyrazila si s ním na romantickú večeru, ktorá prebehla v príjemnej atmosfére.

Všetko sa však zmenilo, keď taxikár dvojicu vyložil pred Sadlerovej vilou. Správanie muža sa zrazu radikálne zmenilo a pripomínalo rozdvojenú osobnosť. Dovtedy milý a pozorný Alain Karen napadol a začal ju surovo mlátiť do hlavy. "Zhodil ma zo schodov, až mi vypadol telefón. Našťastie tam bol ešte taxikár, ktorý ma hneď naložil do auta a odviezol do nemocnice. Tam mi diagnostikovali otras mozgu," opisuje hrozivé chvíle.

Zdroj: Facebook/Karen Sadler ​

Sadlerová na sociálnej sieti zverejnila fotky svojej dobitej tváre a upozornila na profil daného muža ako varovanie pre ďalšie ženy. "Netušila som, že takéto zoznámenie môže byť nebezpečné. Teraz mi je jasné, že najmä v cudzej krajine musím byť opatrná. Nie je rozumné vyraziť si s niekým neznámym a nikomu nepovedať, kam idem a kedy sa vrátim," hovorí.

Iróniou celého incidentu je aj fakt, že práve Karenina kamarátka Stephanie Rodriguezová vyvíja bezplatnú osobnú bezpečnostnú aplikáciu pre ženy pod názvom WanderSafe, ktorej cieľom je pomáhať pri podobných násilných útokoch. Autorke sa už podarilo zaviesť novú funkciu pomocou Siri a Google Assistant, ktorá umožňuje zasielanie núdzových upozornení a súradníc GPS prostredníctvom hlasovej aktivácie. Aplikácia poskytuje rýchlu pomoc bez toho, aby sa ženy museli dotknúť zariadenia. "Je to úplne jednoduché, ako keby ste napríklad povedali Ahoj Siri, Furry Cucumber a zapne sa funkcia SOS v aplikácii WanderSafe," vysvetľuje Rodrigueová. Jednoduchá fráza okamžite odošle dáta polohy vopred nastaveným kontaktom, čiže príbuzným alebo známym. Aplikácia tak dokáže pomôcť aj tým, ktorí nie sú schopní bezproblémovo ovládať telefón, napríklad nevidiacim.