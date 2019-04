Tínedžer (†19) sa vracal v noci domov za priateľkou, zaklopal na nesprávne dvere

Zdroj: Facebook/Omarian Banks

ATLANTA - Mladík išiel za svojou priateľkou, no bola už noc a on omylom zaklopal na iné dvere. Ako sa neskôr ukázalo, stálo ho to život. Muž, ktorý v byte býval, si to zrejme zle vysvetlil a zareagoval viac než prehnane. Slovný konflikt riešil zbraňou a pripravil o život mladého človeka, ktorý mal celý život pred sebou.