Máte doma kotol? Pozor, pripravte sa na veľkú zmenu

Patríte k tým, ktorí svoju domácnosť vykurujú plynovým kotlom? Zbystrite pozornosť. Už onedlho sa časť kotlov fungujúcich na princípe tradičného spaľovania plynu prestane vyrábať a dovážať do krajín EÚ. Ich miesto zaujmú nové spôsoby vykurovania, napríklad dnes už bežne využívané kondenzačné kotly. Aké povinnosti čakajú majiteľov tradičných kotlov a čo treba očakávať?

Dlho pripravovaná zmena sa týka všetkých „komínových kotlov“ – ide teda o tradičné kotly na plyn s otvorenou spaľovacou komorou s odvodom spalín do komína. Viac o nej prezrádza Ing. Ladislav Miščík, odborník zo spoločnosti Immergas. „Cieľom tejto zmeny je, okrem šetrenia energetických zdrojov, minimalizovať zaťažovanie a znečisťovanie životného prostredia. Od 26. 9. 2018 pre danú kategóriu kotlov vstupujú do platnosti prísne limity emisií škodlivín v splodinách horenia. Tieto limity nie je možné bežným tradičným spaľovaním plynu spĺňať. Dôsledkom je, že tieto kotly sa viac nebudú môcť dovážať do krajín EÚ.“

Používať ich môžete aj naďalej

Máte doma práve tento typ kotla? Zatiaľ nemusíte mať obavy. Nové pravidlá vás k ničomu nezaväzujú, nehrozí vám ani pokuta za jeho ďalšie používanie. Prechod k ekologickejším spôsobom vykurovania bude postupný. Neskôr sa však na určité zmeny treba pripraviť. „Ak majitelia budú chcieť v budúcnosti kotol vymeniť, a tento typ už nebude k dispozícii z dopredajových zásob, budú musieť na výmenu použiť už typ kotla zodpovedajúci platnej legislatíve. Z našej ponuky ide o kondenzačné typy kotlov, pre ktoré postačuje upraviť inštaláciu – najmä odvod kondenzátu do kanalizácie a vhodnú úpravu komína na odvod spalín a prívod vzduchu pre spaľovanie,“ upresňuje Ing. Ladislav Miščík.

Ak sa chcete týmto úpravám zatiaľ vyhnúť, môžete si ešte stále zakúpiť tradičný „komínový“ plynový kotol. „Dopredaj ich zásob do daného termínu je možný bez obmedzenia. Z našej aktuálnej ponuky sú to tzv. komínové kotly AVIO 24 ErP, NIKE Mythos 24 ErP a MINI Nike X 24 ErP. Náhradné diely obvykle držíme aj viac ako 10 rokov na typy s ukončenou výrobou, takže sa netreba obávať ich nedostatku.“

Kedy uvažovať o výmene kotla?

S výmenou kotla mnoho majiteľov vyčkáva do poslednej chvíle, teda kým sa kotol nadobro nepokazí. V určitých situáciách je však vhodné o jeho výmene uvažovať skôr. Dôležitými faktormi je najmä jeho vek, ako aj účinnosť. V prípade, že máte model starší ako 15 rokov, zrejme patrí do energetickej triedy D (účinnosť 78 – 82 %) až G (účinnosť menej ako 70 %). Rokmi činnosti sa účinnosť vykurovania ešte viac znižuje. Výsledkom je pravidelné zvyšovanie zálohových platieb za plyn. Vtedy je čas zvážiť, či nie je lepšia jednorazová väčšia investícia do nového kotla, ktorý vám však bude šetriť mesačne možno aj desiatky eur.

Nad výmenou kotla by ste sa, samozrejme, mali zamyslieť aj vtedy, keď sa údržba toho starého pre opravy predražuje. Výhodou moderných kotlov je aj možnosť upravovať ich výkon na diaľku pomocou aplikácie. Tak sa núka ďalšia možnosť, ako šetriť bez zníženia pohodlia.

Keď nový kotol, tak kondenzačný

Ak chcete šetriť planétu a z dlhodobého hľadiska aj svoje peniaze, odkladanie prechodu na vykurovanie kondenzačným kotlom je zbytočné. „Kondenzačná technológia je vrcholom dlhodobého vývoja zariadení spaľujúcich plyn, kde sú aktívne riadeným spaľovaním dosahované účinnosti blížiace sa teoretickému maximu – maximálnej výťažnosti energie obsiahnutej v plyne. To prináša najväčšiu výhodu – vysoké úspory v porovnaní s prevádzkou kotlov tradičnej technológie, teda maximálne zefektívnenie nákladov za vykurovanie plynom,“ približuje Ing. Ladislav Miščík zo spoločnosti Immergas.

Úspora, efektivita, ekologickosť

Súčasné plynové kondenzačné kotly využívajú nielen teplo vznikajúce pri spaľovaní plynu, ale aj tzv. spalné teplo obsiahnuté v spalinách. Toto teplo sa potom využíva v rámci vykurovacieho systému alebo na ohrev vody a zbytočne neuniká von komínom do ovzdušia. Kondenzačné kotly tak majú niekoľko významných výhod:

Vyššia účinnosť minimalizuje spotrebu paliva, čo znamená výrazné zníženie zálohových platieb za plyn a rýchlu návratnosť počiatočných investícií.

Zníženie množstva emisií na minimum podporí vašu snahu o neznečisťovanie svojho vlastného okolia a obnovu životného prostredia.

Prevádzka počas celého vykurovacieho obdobia je pružná. Máte možnosť širokej škály modulácie a zmeny výkonu podľa rozlohy priestoru a potrieb používateľa.

Možnosť výberu kotla s prietokovým ohrevom vody, s vlastným zabudovaným zásobníkom alebo s možnosťou pripojenia samostatného zásobníka teplej úžitkovej vody.

Jednoduchá obsluha, všetky zložitejšie procesy prebiehajú automaticky.

Ovládanie kotla na diaľku prostredníctvom smartfónu alebo tabletu umožňuje temperovať miestnosti a pred vaším príchodom spustiť vykurovanie príležitostne obývaných objektov, pričom vďaka spoľahlivým sondám a senzorom máte o všetkom prehľad.

Výhodou tiež je, že integrovaním ďalšieho systému využívajúceho obnoviteľné zdroje energie (napríklad solárny systém) je možné dosiahnuť vysoké triedy účinnosti – A+ (99 – 125 %), A++ (126 – 150 %).

Dajte si poradiť od odborníkov

Nie ste si istí, či rýchlo kupovať tradičný „komínový“ kotol, kým je to možné, alebo zainvestovať do kondenzačného modelu? Poraďte sa s odborníkmi zo spoločnosti Immergas. Typ kotla treba totiž vždy vyberať s ohľadom na konkrétnu situáciu. Len tak splní vaše očakávania, čo sa týka výkonu, komfortu, ale aj úspor.

