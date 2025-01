Eroll Musk a jeho NÁVOD na šťastný život, TOTO prezradil o synovi: Elon to našťastie včas pochopil!

Rozhovor s Erollom Muskom v podcaste The Ahmad Mahmood Show (Zdroj: YouTube/ The Ahmad Mahmood Show)

Ešte pred samotným rozhovorom prestavil influencer Ahmad vo svojom podcaste "The Ahmad Mahmood Show" svojim sledovateľom Erolla Muska (78) ako človeka, ktorý vychovával niekdajšieho najbohatšieho muža sveta. Využil príležitosť, keď jeho hosť pricestoval do Dubaja na obchodné stretnutie.

Detstvo a výchova

Eroll pochádzal z chudobných pomerov. "Snažil som sa byť dobrým študentom. Pohyboval som sa vždy medzi vzdelanými ľuďmi, ktorí sa o všetko zaujímali, takže bolo prirodzené, že aj ja som sa o všetko zaujímal," povedal na úvod.

Dostal sa do kontaktu s mladými mužmi, ktorí prežili útrapy druhej svetovej vojny. Prišli do USA z vojnou zničenej Európy, aby začali odznova. Mnohí sa stali veľmi úspešní ľudia. Eroll bol len chlapec a ich životné príbehy boli pre neho vzorom.

I took alot of risk when I was starting but yet I I just kept on believing that a day is going to prove all this... Posted by Errol Musk on Thursday, August 24, 2023

"Len vďaka tvrdej výchove môže byť človek v budúcnosti úspešný. Pokiaľ je v detstve pre vás každá výzva ľahká, resp. vám s ňou pomáhajú, nič sa nenaučíte. Musíte sa snažiť. Keď vidíte iných ľudí, ako sa im to vypláca, budete chcieť byť takí aj vy," uviedol Eroll Musk s tým, že nie je nič lepšie ako prehrať s niekým napriek tomu, že ste sa snažili z plných síl. "To, že chcete svojho súpera v odvete poraziť, vás posúva ďalej," priblížil.

Trumpa podporoval dávno pred synom

Erool Musk je hrdým otcom siedmich detí, pričom každé sa stalo v živote úspešným. Počas rozhovoru prezradil, že do Dubaja prišiel s tým, aby sa oboznámil so situáciou miestneho obyvateľstva. "Radi by sme tu otvorili nový inštitút na štúdium gravitácie alebo jadrovej fúzie na pokročilej úrovni, kde by sa mohli vzdelávať aj ľudia z chudobných pomerov. Nikdy neviete, v akých pomeroch vyrastá budúci génius," prezradil Musk senior.

He’s a genius. We must protect him — Donald Trump thanks Elon Musk for his support in US election pic.twitter.com/YwsV7CxDDx — Naija (@Naija_PR) November 6, 2024

Ahmad neskôr pripomenul, že Eroll Musk bol jedným z prvých ľudí, ktorí začali podporovať Donalda Trumpa. "Bolo to ešte v čase, keď bol pre širokú verejnosť neznámy. Elon vtedy dokonca podporoval demokratov, no ja som bol na druhej strane. Nemyslím si, že Trump je staromódny. Aj preto som súhlasil so synovými krokmi, keď sa začal angažovať v politike už ako jeho človek. Je to celkom zábavné, pretože keď som začal podporovať Trumpa ja, moje deti to nemilo prekvapilo," spomína otec Elona Muska.

Peniaze pre šťastie druhých

Eroll Musk sa počas podcastu vyjadril, že niektorí ľudia si myslia, že za peniaze sa dá kúpiť úplne všetko. "Šťastie si za peniaze nekúpite. Za peniaze viete výrazne zvýšiť kvalitu svojho života, no keď ich budete stále ukladať do banky, neprinesie vám to žiadne šťatie. Budete oveľa šťastnejší, keď ich použijete v situácii, aby boli šťastní aj tí druhí," povedal.

(Zdroj: Getty Images)

Musk to vysvetlil na príklade, keď si boháč kúpi drahé auto, pričom tej automobilovej značke spraví veľkú radosť. "Výroba takého auta dáva prácu mnohým ľuďom a mnoho ďalších ľudí zase pracuje, keď ho napríklad odnesiem do servisu. Pokiaľ zarábate veľa peňazí, nemali by ste si ich len ukladať v banke," vysvetlil v podcaste Eroll Musk.

Je všeobecne známe, že Eroll Musk poskytol svojim synom Elonovi a Kimbellovi na rozbehnutie kariéry 28-dolárov. "No v Južnej Afrike, kde sme žili, nebolo veľa možností. Chlapci odcestovali do USA a potrebovali niečo na začiatok."

Elon a výchová detí

V období počas výchovy detí mal podľa svojich slov šťastie. "Keď som potreboval letieť do inej krajiny, zobral som ich so sebou. Mal som výhody, keďže som vlastnil vlastné lietadlo. Prvé deti Elona a Kimbelliho vyrastali bohužiaľ bez svojich otcov, ktorí trávili veľa času v práci. Elon to našťastie včas pochopil a teraz sa snaží byť dobrým otcom. Teraz je už príkladným vzorom," prezradil o svojom synovi Eroll.

Elon Musk’s 12 kids and counting — What to know about the Tesla billionaire’s big brood https://t.co/HXbrJ6CAhG pic.twitter.com/qFGssCNCNQ — New York Post (@nypost) June 23, 2024

Musk ďalej povedal, že v súčasnom svete vidí tak mnoho mladých ambicióznych ľudí, že nepotrebujú počuť jeho rady do života. "V prvom rade netreba strácať trpezlivosť a v druhom nech sa riadia svojím srdcom. Nikdy nerobte to, s čím nesúhlasíte, alebo sa vám to nepáči. Pokiaľ radi kopete priekopy, pokračujte v tom a spravíte zo seba skutočného milionára. Nie je to vždy len o peniazoch," dodal na záver