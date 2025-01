Poľský minister kritizuje Muskovu podporu AfD a vyzýva na bojkot Tesly

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin)

Musk sa cez víkend pripojil prostredníctvom telemostu k predvolebnému mítingu AfD a v odkaze na nacistickú minulosť Nemecka povedal, že deti by nemali niesť vinu svojich rodičov či starých rodičov. "Príliš sa zameriavame na minulú vinu. Musíme sa pohnúť ďalej," dodal Musk. Podľa Muska je normálne byť hrdý na nemecké dedičstvo.

Podľa poľského ministra by si po týchto vyjadreniach žiaden rozumný Poliak nemal kúpiť teslu. Vyzval na silnú odpoveď Muskovi a prípadný bojkot. "Hlava tejto hydry môže znova dorásť. Najmä v deň ako dnes, na výročie oslobodenia tábora Auschwitz, si musíme pamätať a nahlas hovoriť pravdu," apeloval minister. Podľa neho by sa Musk nemal miešať do vnútorných záležitostí Nemecka. Parlamentné voľby v Nemecku sa uskutočnia 23. februára. Podľa prieskumov vedú kresťanskí demokrati (CDU/CSU) nasledovaní AfD a sociálnymi demokratmi (SPD).