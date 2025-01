Útok na iránske jadrové zariadenia by znamenal katastrofu pre región, tvrdí Arákčí

Abbás Arakčí (Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi)

TEHERÁN - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v rozhovore zverejnenom v utorok uviedol, že Spojené štáty aj Izrael by boli "šialencami", ak by zaútočili na iránske jadrové zariadenia. Podľa Arákčího by takýto krok znamenal "veľmi závažnú katastrofu" pre región. Navrhol tiež, aby boli Izraelčania presunutí do Grónska, čím reagoval na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že Egypt a Jordánsko by mali prijať obyvateľov Pásma Gazy a "vypratať" tak toto vojnou zničené územie. Informovala o tom stanica Sky News.