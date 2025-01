WHO údajne zmrazuje nábor nových zamestnancov a obmedzuje pracovné cesty

(Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File)

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) so sídlom v Ženeve v reakcii na ohlásený odchod USA zastavila nábor nových zamestnancov a obmedzí počet pracovných ciest. Vyplýva to zo štvrtkovej internej komunikácie v rámci WHO, do ktorej nahliadol portál Politico, informujeme.

"Ako viete, Spojené štáty oznámili, že majú v úmysle vystúpiť z WHO. Toto rozhodnutie nás mrzí a dúfame, že nová administratíva ho prehodnotí," uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa neho rozhodnutie najväčšieho prispievateľa "ešte viac zhorší našu finančnú situáciu a... vyvolalo značné obavy a neistotu u zamestnancov WHO".

Všetky stretnutia musia byť iba virtuálne

V reakcii na oznámenie Donalda Trumpa o odchode USA z WHO pozastavila organizácia prijímanie nových zamestnancov s výnimkou najkritickejších oblastí a výrazne znižuje cestovné výdavky. Všetky stretnutia musia byť iba virtuálne, ak nejde o výnimočné okolnosti. Misie na poskytovanie technickej podpory krajinám by sa mali "obmedziť na tie najnutnejšie". Medzi ďalšie opatrenia patrí obmedzenie výmeny IT zariadení, opätovné prerokovanie hlavných zmlúv a pozastavenie rekonštrukcie kancelárií a kapitálových investícií, s výnimkou bezpečnostných dôvodov alebo znižovania nákladov.