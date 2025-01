V Bangkoku uzavreli takmer 200 škôl pre zlú kvalitu ovzdušia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit)

Sezónne znečistenie už dlhodobo trápi Thajsko, podobne ako mnohé iné krajiny v regióne. Dochádza k tomu najmä pre zmiešavanie suchého zimného vzduchu, výfukových plynov z áut a dymu vznikajúceho pri spaľovaní strnísk. Bangkok bol vo štvrtok ráno šiestym najznečistenejším veľkomestom na svete, vyplýva z údajov švajčiarskej spoločnosti IQAir zaoberajúcej sa kvalitou ovzdušia.

Úroveň znečisťujúcich látok PM2,5 dosiahla hodnotu 122 mikrogramov na kubický meter. Tieto mikročastice sú dostatočné malé na to, aby sa cez pľúca dostali do krvného obehu a mohli spôsobiť rakovinu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by odporúčaná priemerná denná úroveň nemala prekračovať hodnotou vyššiu ako 15.

Začiatkom týždňa úrady upozornili niektoré oblasti hlavného mesta na zvýšenú úroveň látok PM2,5 a školy mohli rozhodnúť o svojom uzavretí. Do piatkového rána tak svoje brány uzavrelo 194 zo 437 škôl, čo ovplyvnilo tisíce detí. Ide o najvyšší počet od roku 2020, keď museli úrady pre znečistenie ovzdušia uzavrieť všetky školy. Uzávera sa týka rôznych zariadení, od materských škôl po stredné školy, a môže trvať jeden deň až jeden týždeň. Tamojší predstavitelia do piatka večera tiež obmedzili vstup šesťkolesových nákladných vozidiel do niektorých častí mesta.

Vláda oznámila kroky na zastavenie spaľovania strnísk a zlepšenie kvality ovzdušia, pričom niektoré už uplatnila v praxi. Doposiaľ však mali opatrenia iba malý vplyv na zmenu situácie. Opoziční politici preto obvinili thajskú premiérku Pethongthán Šinavatrovú, že tento problém neberie vážne, pripomína AFP.