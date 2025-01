Zdravotnícky úrad dostal príkaz od americkej vlády, aby zastavil spoluprácu s WHO

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File)

NEW YORK - Americká vláda nariadila Centru pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), aby s okamžitou platnosťou ukončilo spoluprácu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Zástupca CDC John Nkengasong poslal smernicu vedúcim pracovníkom tohto úradu patriaceho pod ministerstvo zdravotníctva, podľa ktorej zamestnanci, ktorí doteraz spolupracovali s WHO, majú počkať na ďalšie pokyny a majú tiež zakázané navštevovať kancelárie WHO. Informovala o tom agentúra AP, ktorá má smernicu k dispozícii.