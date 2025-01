Rakúske ministerstvo vnútra začalo s Talibanom rokovať o návrate utečencov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner by chcel obnoviť deportácie do Afganistanu, zatiaľ je to však de facto nemožné, pretože Viedeň nemá oficiálne kontakty s Talibanom. Karner sa tiež snaží presadiť príslušné kroky na európskej úrovni.

Jeho hlavným zámerom je poslať späť Afgancov, ktorí spáchali trestné činy, a vyslať tak signál všetkým, ktorí nedodržiavajú zákony.

Za prvých jedenásť mesiacov minulého roka bolo v Rakúsku zamietnutých takmer 1200 žiadostí o azyl z Afganistanu. Takmer 1000 osôb, ktoré nezískali azyl, však zároveň dostalo doplnkovú ochranu, a teda môžu v krajine aj zostať.

Za uplynulých desať rokov požiadalo o azyl v Rakúsku takmer 95 000 Afgancov. Deportácie do Afganistanu opäť povolil rakúsky ústavný súd, čo zdôvodnil zlepšením bezpečnostnej situácie po prevzatí moci Talibanom.