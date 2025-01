Biden preventívne omilostnil príbuzných a ďalších ľudí, aby zabránil Trumpovej pomste

Joe Biden (Zdroj: TASR/AP/Ben Curtis)

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden dnes krátko pred koncom svojho mandátu udelil sériu preventívnych milostí členom svojej rodiny a ľuďom, ktorým by podľa neho mohla hroziť "pomsta" od administratívy jeho nástupcu Donalda Trumpa. Sú medzi nimi generál vo výslužbe a Trumpov kritik Mark Milley, epidemiológ a hlavný lekársky poradca Bieleho domu za pandémie covidu-19 Anthony Fauci a členovia výboru Kongresu, ktorý vyšetroval útok na Kapitol pred štyrmi rokmi, aj jeho svedkovia. Biden tiež zmiernil trest indiánskemu aktivistovi Leonardovi Peltierovi odsúdenému na doživotie v súvislosti s vraždami dvoch agentov FBI v indiánskej rezervácii, informujú tlačové agentúry.

archívne video Tlačová konferencia PS na tému: Nástup Donalda Trumpa a jeho dosah na slovensko-americké vzťahy (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Biden svoj krok vysvetlil tým, že si omilostenie "nezaslúži byť terčom neoprávneného a politicky motivovaného stíhania". Trump, ktorý sa dnes po štyroch rokoch vrátil do prezidentského úradu, od svojho víťazstva v novembrových voľbách opakovane vyzýval na trestné stíhanie svojich domnelých nepriateľov. Odstupujúci prezident vyhlásil, že jeho blízki boli terčmi útokov "motivovaných iba snahou ublížiť mi. Bohužiaľ nemám dôvod sa domnievať, že tieto útoky teraz skončia", uviedol Biden, ktorý udelil milosť piatim členom svojej rodiny vrátane svojich dvoch bratov Jamesa a Francisa. Medzi ďalšími preventívne omilostenými sú ľudia, ktorí Trumpovi skrížili cestu politicky alebo sa ho snažili pohnať k zodpovednosti za pokus zvrátiť volebnú prehru v roku 2020 a za jeho úlohu pri útoku davu na sídlo amerického Kongresu zo 6. januára 2021.

(Zdroj: SITA/Chip Somodevilla/Pool Photo via AP)

Trump si do vlády vybral aj takých kandidátov, ktorí podporili jeho volebné klamstvá

Trump si teraz do vlády vybral aj takých kandidátov, ktorí podporili jeho volebné klamstvá a ktorí sa zaviazali potrestať tých, ktorí sa podieľali na snahách o jeho vyšetrovanie, napísala agentúra AP. Súčasne prisľúbil, že okamžite po nástupe do úradu omilostí mnohých z tých, ktorí sa krvavého útoku na Kapitol, pri ktorom bolo zranených na 140 policajtov, zúčastnili. "Udelenie týchto milostí by nemalo byť mylne chápané ako uznanie toho, že sa niekto dopustil niečoho zlého, a ich prijatie ani ako priznanie viny za akýkoľvek trestný čin," uviedol Biden vo svojom vyhlásení. "Náš národ dlhuje týmto štátnym zamestnancom vďačnosť za ich neúnavné nasadenie pre našu krajinu," dodal. Milosť sa týka všetkých zákonodarcov, ktorí zasadali vo výbore, ktorý vyšetroval útok Trumpových priaznivcov na Kapitol, a tiež policajtov, ktorí pred výborom svedčili.

Republikán Trump v decembri podporil výzvu, aby FBI vyšetrovala aj bývalú republikánsku členku Snemovne reprezentantov Liz Cheneyovú kvôli jej úlohe vo vedení vyšetrovania útoku na Kapitol. Fauci, ktorý takmer 40 rokov viedol Národný inštitút pre alergie a infekčné choroby, pomáhal počas Trumpovho prvého mandátu koordinovať postup federálnej vlády za pandémie a často sa stretával s nepodloženými názormi vtedajšieho prezidenta na covid-19 a verejné zdravie. Odvtedy je neustálym terčom kritiky a nenávisti popieračov pandémie a odporcov protipandemických opatrení, pripomína AP. V reakcii na udelenú milosť dnes uviedol, že si jej veľmi váži, a zdôraznil, že sa nedopustil žiadneho trestného činu a že neexistuje dôvod na jeho trestné stíhanie.

Biden svoju právomoc využil tým najširším možným spôsobom

Penzionovaný generál Milley slúžil do septembra 2023 ako predseda zboru náčelníkov štábov. Trumpa neskôr označil za "fašistu do morku kostí" a opísal tiež jeho správanie v čase útoku zo 6. januára 2021. Tiež Milley dnes uviedol, že je Bidenovi za udelenú milosť vďačný, a podotkol, že sa teraz už nemusí báť "odplaty". Podľa agentúry AP je bežné, že americký prezident na konci svojho funkčného obdobia udeľuje milosti; tie sa ale zvyčajne vzťahujú na obyčajných Američanov, ktorí boli odsúdení za zločiny. Biden však svoju právomoc podľa AP využil tým najširším možným spôsobom, ktorým sa púšťa do neprebádaných vôd: udelil milosť tým, ktorí ešte ani neboli vyšetrovaní. K prijatiu milostí sa pritom zvyčajne viaže aj tiché priznanie viny alebo previnenie, hoci omilostení doteraz neboli formálne obvinení z trestného činu.

"Verím v právny štát a som optimistom, že sila našich právnych inštitúcií nakoniec preváži nad politikou," uviedol Biden vo vyhlásení k udeleným milostiam. "Toto sú však mimoriadne okolnosti a ja nemôžem s čistým svedomím nič neurobiť". Biden dnes tiež preminul zvyšok trestu indiánskemu aktivistovi Peltierovi, ktorý bol v 70. rokoch jednou z tvárí hnutia amerických domorodcov za právo na sebaurčenie. V roku 1977 bol odsúdený na doživotie za vraždy dvoch agentov FBI počas nepokojov v rezervácii v Južnej Dakote. Peltierovi, za ktorého sa stavali niektoré osobnosti americkej kultúry, justícia už v minulosti zamietla žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. Udelené milosti vyvolali okamžitú kritiku zo strany Trumpových spojencov, vrátane republikánskej kongresmanky Marjorie Taylorovej Greeneovej. Tá na sieti X napísala, že dotyční boli "omilostení, pretože sa previnili Zločiny".