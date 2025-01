Prekvapivé výsledky štúdie: Umelá inteligencia dokáže odhaliť viac prípadov rakoviny prsníka! Nahradí rádiológov?

Ilustračné foto (Zdroj: Mammacentrum )

BRATISLAVA - Používame ju pravidelne, každý z nás sa už s ňou stretol, niektorí sa jej obávaj, iní ju využívajú aj tam, kde by si do nedávnej minulosti nemyslel. Reč je o umelej inteligencii, ktorá dostáva čoraz väčší priestor ukazovať svoje sily. Najnovšie ju vedci využili v štúdii, kde odhaľovala pravdepodobnosť rakoviny prsníka u žien, ktoré prišli na screening. Výsledky sú pozoruhodné.

Vyhodnocovanie výsledkov skríningu je nová oblasť, v ktorej sa umelá inteligencia využíva a mohla by odbremeniť tak enormne vyťažených lekárov a špecialistov. Situácia, najmä na Slovensku, nie je v súčasnosti s personálom v nemocniciach ideálna a čakacie lehoty sú veľké. S tým by mohla pomôcť najnovšia štúdia, v ktorej vedci využili umelú inteligenciu.

Štúdia bola pritom zameraná na to, ako skoro dokáže umelá inteligencia (AI) odhaliť rakovinu prsníkov u žien, ktorá je celosvetovo najrozšírenejším rakovinovým ochorením a ročne na ňu zomrie 1000 žien len na Slovensku. Vedci z univerzity v nemeckom Lübecku odhalili, že AI prináša so sebou aj veľké výhody vo vyhodnocovaní skríningu žien. Informuje o tom The Guardian.

„Vďaka tomuto výskumu by sme mohli zlepšiť mieru detekcie, bez toho, aby sa zvýšila ujma pre ženy, ktoré sa zúčastnia skríningu rakoviny prsníkov. Okrem toho by tento prístup mohol znížiť pracovnú záťaž rádiológov," povedal spoluautor štúdiu profesor Alexander Katalinic.

Lepšie výsledky ako klasické vyhodnocovanie

V rámci štúdie už profesor s jeho kolegami analyzovali viac, ako 460-tisíc snímkov žien v Nemecku, ktoré podstúpili skríning od júla 2021 do februára 2023. Snímky pritom získali v rámci Národného programu zameraného na asymptomatické ženy vo vekovej skupine 50-69 rokov. Princíp bol v tom, že si ženy nechali snímky vyhodnotiť nezávisle od seba dvomi rádiológmi, pričom v minimálne polovici prípadov si rádiológovia pomohli AI. Tá nielen, že označil snímky, ktoré boli viditeľne v poriadku, ale označil aj tie, ktoré boli rizikové, aj keď ich rádiológ predtým označil ako v poriadku. AI bola vyzvaná k tomu, aby označila oblasť snímku, ktorý navrhuje preskúmať.

Výsledky sú pozoruhodné. 2881 ženám bola diagnostikovaná rakovina prsníka, avšak, v skupine, ktorá bola skontrolovaná pomocou AI, bola miera odhalenia vyššia o 6,7 percenta. Po tom, ako vedci zohľadnili viaceré faktory, ako je vek žien a zapojenie rádiológov, že tento rozdiel je ešte vyšší, miera odhalenia tak bola o 17,6 percenta vyššia v skupine, ktorú vyhodnocovala umelá inteligencia. Konkrétne odhalili v priemere 6,7 prípadov na 1000 žien. Naopak, v skupine, kde AI použitá nebola, odhalili len 5,7 prípadov na 1000 žien, teda o celý jeden prípad menej.

„V našej štúdii sme mali vyššiu mieru detekcie, bez toho, aby sme mali vyššiu mieru falošne pozitívnych výsledkov, čo je lepší výsledkov pri rovnakej škodlivosti," povedal Katalinic. Prístroj na vyhodnocovanie výsledkov skríningu na rakovinu prsníka vytvorila spoločnosť Vara, hlavným dôvodom bolo, aby mohli rádiológovia rýchlejšie skúmať a vyhodnocovať skeny označené ako normálne.

Výsledky pritom označil za vierohodné a pôsobivé aj profesor skríningu na univerzite Queen Mary v Londýne Stephen Duffy. Na štúdii sa však nepodieľal. "Tu vo Veľkej Británii je veľký záujem o to, či použitie umelej inteligencie spolu s jedným rádiológom môže bezpečne nahradiť vyhodnocovanie dvomi rádiológmi. Čím skôr bude táto otázka preskúmaná, tým lepšie," povedal. K celej veci sa vyjadrila aj doktorka Kristína Langová z Lundskej univerzity. Podľa jej slov štúdia doplnila rastúci počet dôkazov, ktoré podporujú potenciálne výhody začlenenia umelej inteligencie do mamografického skríningu. Rovnako však požaduje ďalšie skúmanie. "Výsledky sú povzbudivé, ale je dôležité zaistiť, aby sme zaviedli metódu schopnú odhaliť klinicky relevantné nádory v ranom štádiu, kedy môže včasná detekcia významne zlepšiť výsledky pacientov," uzavrela.