Meloniová si podľa talianskej opozície kupuje priateľstvo s Muskom zákazkou pre SpaceX

RÍM - Talianska opozícia kritizuje taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú a jej vládu za to, že by mohla zveriť prenos šifrovaných údajov firme Spacex amerického miliardára Elona Muska. Podľa šéfky opozičnej Demokratickej strany Elly Schleinovej si tak Meloniová kupuje priateľstvo s Muskom, napísala agentúra ANSA. Vláda dnes vyhlásila, že žiadny kontrakt s Muskovou firmou zatiaľ nepodpísala.

Talianska opozícia už dlhšie vyjadruje obavy, že by talianska vláda mohla protežovať Muskove firmy vzhľadom na to, že Meloniová a americký miliardár majú blízky vzťah. Cez víkend agentúra Bloomberg vydala správu, že podľa jej zdrojov talianska vláda pridelí Muskovej firme SpaceX zákazku na prenos utajených a šifrovaných údajov v hodnote 1,5 miliardy eur.

Talianske opozičné strany vyzvali vládu, aby situáciu objasnila a zákazku pridelila transparentne. Šéf opozičného Hnutia piatich hviezd Giuseppe Conte vyjadril obavu, že udelenie zákazky môžu ovplyvniť práve vzťahy medzi Meloniovou a Muskom. "Ak je 1,5 miliardy eur z peňazí Talianov cenou, ktorú musíme zaplatiť za ich priateľstvo, tak to odmietame, Taliansko nie je na predaj," uviedla šéfka Demokratickej strany Schleinová.

Úrad rokuje so spoločnosťou SpaceX

Taliansky úrad vlády dnes odmietol, že by so spoločnosťou SpaceX podpísal nejakú zmluvu. Uviedol, že so spoločnosťou rokuje "v rámci bežných konzultácií, ktoré majú štátne inštitúcie s firmami".

Talianska premiérka Meloniová minulý týždeň v rozhovore s denníkom Corriere della Sera uviedla, že s miliardárom juhoafrického pôvodu má "výborné vzťahy". "Elon Musk je génius a je vždy veľmi zaujímavé si s ním vymeniť názory," uviedla premiérka z krajne pravicovej strany Bratia Talianska. Podľa talianskej tlače Meloniová využila vzťah s Muskom preto, aby ju cez víkend prijal budúci americký premiér Donald Trump vo svojom sídle na Floride.