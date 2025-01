MIMORIADNY ONLINE Vojna neutícha! Útoky hlásia v Kurskej oblasti aj pri záporožskej elektrárni

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:10 Bezpečnostné záruky pre Kyjev vo vojne s Ruskom by boli účinné jedine vtedy, ak by ich poskytli Spojené štáty. Povedal to v nedeľu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyjadril nádej, že sa stretne so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom krátko po jeho inaugurácii. Informuje agentúra Reuters a AFP.

6:00 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) hlásila v nedeľu silné výbuchy neďaleko Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na Ukrajine. Bolo ich počuť v čase, keď podľa správ došlo k dronovému útoku na na výcvikové centrum elektrárne. Informovala o tom agentúra Reuters.

Protiútok ukrajinských síl

Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters uviedlo, že protiútok ukrajinských síl smerom na osadu Berdin začal okolo 9.00 h ráno miestneho času (7.00 h SEČ). Bol vraj odrazený s prispením ruského letectva a delostrelectva a "zničené boli dva tanky, ženijné vozidlo a sedem obrnených vozidiel". Neskôr ruské ministerstvo obrany bilanciu zničených ukrajinských obrnených vozidiel zvýšilo na 12.

Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Jermak ale na platforme Telegram napísal, že z Kurskej oblasti prichádzajú dobré správy. "Rusko dostáva, čo si zaslúži," podotkol. Ukrajinská armáda na dianie v Kurskej oblasti uviedla, že región sa dnes stal hlavným miestom frontových stretov s ruskými silami. Jeden z ruských blogov napojených na severnú skupinu inváznych vojsk napísal, že ruské jednotky postupujú, ale že v okolí Sudánu dochádza k bojom, počas ktorých ukrajinskí vojaci operujú v mobilných skupinách s obrnenými vozidlami