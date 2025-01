Hrôzostrašná nehoda! Ženu (64) zrazilo auto, o pár minút ju prešlo ďalšie: VIDEO Všetko zachytili kamery

(Zdroj: Repro foto YouTube/Radar Africa)

ANKARA - V tureckej provincii Sakarya došlo k hrôzostrašnej nehode. 64-ročnú ženu zrazilo auto na priechode pre chodcov. Zatiaľ čo sa okolití svedkovia ponáhľali žene pomôcť, o pár minút neskôr do davu narazilo ďalšie auto. Žena utrpela veľmi vážne zranenia a bojuje v nemocnici o život.

K nehode došlo vo štvrtok (2. 1.), informuje turecký magazín Haberler. Embiye Karagözovú (64), ktorá smerovala do mešity, pri prechádzaní cez priechod pre chodcov zrazilo auto. Žene ihneď pribehli na pomoc okoloidúci. Kým skupinka ľudí pomáhala zranenej žene a čakala na záchranku, vrazilo do nich auto, ktoré prešlo ženu ležiacu na zemi. Embiye, ktorá bola vážne zranená v dôsledku nárazu dvoch za sebou idúcich vozidiel, po príchode na miesto ošetrili záchranári a previezli ju sanitkou do nemocnice, kde stále bojuje o život. Nehodu zaznamenali bezpečnostné kamery.

Upozornenie: Video nie je vhodné pre citlivé povahy!

Z udalosti je otrasená dcéra zrazenej ženy. "Keď sa moja matka pokúšala prejsť cez cestu na priechode pre chodcov, zrazilo ju rýchlo idúce vozidlo. Svedkovia nehody pribehli na pomoc a odtiahli moju mamu na kraj cesty, do tej skupiny však vo vysokej rýchlosti narazilo iné vozidlo, namiesto toho, aby prešlo do pravého jazdného pruhu, zrazilo moju mamu," uviedla s tým, že chodci nie sú v bezpečí ani pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. Dodala, že vodič prvého auta prišiel za ich rodinou a uviedol, že ho oslepilo slnko a ženu cez cestu prechádzať nevidel.