Svet oslavuje príchod Nového roku 2025: FOTO Medzi prvými je Austrália či Nový Zelánd

Oslavy Silvestra a Nového roka v SAE Dubaj. Na snímke svetlá svietia z najvyššej budovy na svete Burdž chalífa počas novoročných osláv v Dubaji v Spojených arabských emirátoch v nedeľu 1. januára 2024. (Zdroj: TASR/AP Kamran Jebreili)

SYDNEY/DUBAJ - Rok 2025 už klope na dvere a spolu s ním aj veľkolepé silvestrovské oslavy. Tento rok tomu nie je inak. Medzi prvými, ktorí vymenia rok 2024 za rok 2025 je Austrália či Nový Zelánd. Na pláži Copacabana plánuje osláviť začiatok nového roka 2,5 milióna ľudí. Na novoročných oslavách v Rio de Janeiro by to malo byť dokonca 5 miliónov ľudí, napísala agentúra AFP.

11:20 Svet začal oslavovať príchod nového roka. Ako prvý do neho vstúpil tichomorský atol Kiritimati, ktorý je súčasťou Republiky Kiribati nachádzajúcej sa vo viacerých časových pásmach.

O 11:15 SEČ nový rok vítajú na Chathamských ostrovoch v juhozápadnej časti Tichého oceánu, na poludnie stredoeurópskeho času prelom roka oslávia na Novom Zélande a ostrovných štátoch Samoa a Tonga, dodala agentúra.

Veľkolepé oslavy za milióny dolárov

Svet sa pripravuje na príchod nového roka. Veľkolepé oslavy začínajú na druhom konci sveta a do organizácie, ohňostrojov, laserových šou a ďalších sprievodných akcií neváhajú investovať milióny dolárov. Medzi prvými krajinami, ktoré v kalendári vymenia číslo 4 za číslo 5 je Austrália a Nový Zéland. Na oslavu Nového roka sa ale chystajú aj v meste Rio de Janeiro, kde vlaňajší Silvester oslavovali na jednej z najznámejších brazílskych pláží podľa odhadov polície zhruba dva milióny ľudí. Oslavy sú významným príjmom pre ekonomiku mesta, ktoré je v Brazílii druhé najľudnatejšie po Sao Paule.

Mesto očakáva príchod mnohých turistov, a to hlavne z Argentíny, Čile a Spojených štátov. Mnoho ľudí by na pláž Copacabana tiež mohli prilákať koncerty známych brazílskych spevákov. "Ľudia sú nadšení, mesto je plné, myslím, že to našu ekonomiku nakopne," povedala agentúre AFP Luana de Meloová, ktorá na pláži podniká. Podľa odhadov úradov novoročné oslavy ekonomike v Riu de Janeiro prinesú zhruba 3,2 miliardy brazílskych realov.

Na poriadok na pláži bude dohliadať na 3300 policajtov. Úrady napríklad zakázali nosiť na oslavy na Copacabane fľaše, poháriky a iné predmety zo skla. Polícia nasadí aj bezpilotné prostriedky. V celom meste sa podľa radnice bude konať počas silvestrovskej noci a na Nový rok až 50.000 rôznych podujatí.