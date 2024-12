Nový sýrsky líder Šara sa stretol s ukrajinskou delegáciou na čele so Sybihou

Faktický vládca Sýrie Ahmad Šara (druhý zľava). (Zdroj: SITA/AP/Mosa'ab Elsham)

V ukrajinskej delegácii je podľa sýrskej televízie tiež hovorca ukrajinskej diplomacie, minister pôdohospodárstva a zvláštny vyslanec ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Žiadne ďalšie podrobnosti neboli oznámené, uviedol server Ukrajinska pravda.

Šara stojí na čele islamistickej povstaleckej skupiny Haját Tahrír aš-Šám, ktorej ofenzíva začatá koncom novembra viedla začiatkom decembra k pádu režimu dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Toho v sýrskej občianskej vojne podporovalo Rusko, kam Asad nakoniec tiež utiekol.

Rusko, ktoré pokračuje vo svojej vojenskej agresii voči Ukrajine, má v Sýrii dve dôležité vojenské základne - námorné v prístave Tartús a leteckú Hmímímím. Moskva sa sústredí na udržanie oboch základní, ktoré jej zabezpečujú prítomnosť v regióne Blízkeho východu a Stredozemného mora. Hovorca Kremľa v polovici decembra uvádzal, že Rusko je v kontakte "s tými, ktorí majú teraz situáciu v Sýrii pod kontrolou".

Funkciu prezidenta Asad prevzal v roku 2000 po smrti svojho otca Háfiza Asada, ktorý v krajine vládol od roku 1971. V Sýrii bola po páde režimu ustanovená prechodná vláda pod vedením HTS.